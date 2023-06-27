Tuesday's Scoreboard

MLB

Interleague

San Francisco 3 Toronto 0

Cincinnati 3 Baltimore 1

Miami 10 Boston 1

Atlanta 6 Minnesota 2

St. Louis 4 Houston 2

Arizona 8 Tampa Bay 4

Washington 7 Seattle 4 (11 innings)

American League

Texas 8 Detroit 3

Cleveland 2 Kansas City 1

L.A. Angels 4 Chicago White Sox 2

Oakland 2 N.Y. Yankees 1

National League

Pittsburgh 9 San Diego 4

N.Y. Mets 7 Milwaukee 2

Philadelphia 5 Chicago Cubs 1

L.A. Dodgers 5 Colorado 0

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SOCCER

Gold Cup

Canada 2 Guadeloupe 2

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CANADIAN ELITE BASKETBALL LEAGUE

Ottawa 79 Brampton 60

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