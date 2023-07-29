SATURDAY'S SCOREBOARD
WOMEN'S WORLD CUP
Preliminary Round
Sweden 5 Italy 0
France 2 Brazil 1
Jamaica 1 Panama 0
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CFL
Toronto 31 Saskatchewan 13
B.C. 27 Edmonton 0
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MLB
American League
Toronto 6 L.A. Angels 1
N.Y. Yankees 8 Baltimore 3
Houston 17 Tampa Bay 4
Chicago White Sox 7 Cleveland 2
Kansas City 10 Minnesota 7
National League
Pittsburgh 7 Philadelphia 6
Atlanta 11 Milwaukee 5
Washington 11 N.Y. Mets 6
Chicago Cubs 5 St. Louis 1
L.A. Dodgers 3 Cincinnati 2
Interleague
Detroit 5 Miami 0
San Francisco 3 Boston 2
Oakland 11 Colorado 3
Arizona 4 Seattle 3
San Diego 4 Texas 0
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MLS/Liga MX Leagues Cup
Cruz Azul 1 Atlanta 1
(Cruz Azul wins 5-4 on penalties)
Orlando 3 Santos Laguna 2
Charlotte 4 Necaxa 1
Juarez 3 Austin 1
Pumas UNAM 3 D.C. United 0
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