Sunday's Games

CFL

Toronto 44 Ottawa 31

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NFL

Pre-season

New Orleans 26 Kansas City 24

Las Vegas 34 San Francisco 7

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MLB

Interleague

Toronto 11 Chicago Cubs 4

Miami 8 N.Y. Yankees 7

Washington 8 Oakland 7

Minnesota 3 Philadelphia 0

Milwaukee 7 Chicago White Sox 3

San Francisco 3 Texas 2 (10 innings)

American League

Baltimore 5 Seattle 3 (10 innings)

Boston 6 Detroit 3

L.A. Angels 2 Houston 1

Cleveland 9 Tampa Bay 2

National League

Pittsburgh 4 Cincinnati 2, 1st Game

Cincinnati 6 Pittsburgh 5 2nd game, (10 innings)

Arizona 5 San Diego 4

L.A. Dodger 8 Colorado 3

N.Y. Mets 7 Atlanta 6

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CANADIAN ELITE BASKETBALL LEAGUE

Championship Final

At Langley, B.C.

Scarborough 82 Calgary 70

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