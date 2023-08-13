Sunday's Games
CFL
Toronto 44 Ottawa 31
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NFL
Pre-season
New Orleans 26 Kansas City 24
Las Vegas 34 San Francisco 7
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MLB
Interleague
Toronto 11 Chicago Cubs 4
Miami 8 N.Y. Yankees 7
Washington 8 Oakland 7
Minnesota 3 Philadelphia 0
Milwaukee 7 Chicago White Sox 3
San Francisco 3 Texas 2 (10 innings)
American League
Baltimore 5 Seattle 3 (10 innings)
Boston 6 Detroit 3
L.A. Angels 2 Houston 1
Cleveland 9 Tampa Bay 2
National League
Pittsburgh 4 Cincinnati 2, 1st Game
Cincinnati 6 Pittsburgh 5 2nd game, (10 innings)
Arizona 5 San Diego 4
L.A. Dodger 8 Colorado 3
N.Y. Mets 7 Atlanta 6
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CANADIAN ELITE BASKETBALL LEAGUE
Championship Final
At Langley, B.C.
Scarborough 82 Calgary 70
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