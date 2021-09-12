Sunday's Games
MLB
American League
Detroit 8 Tampa Bay 7 (11 innings)
Toronto 22 Baltimore 7
Chicago White Sox 2 Boston 1
Houston 3 L.A. Angels 1
Kansas City 5 Minnesota 3
Texas 4 Oakland 3
National League
Washington 6 Pittsburgh 2
Colorado 5 Philadelphia 4
Atlanta 5 Miami 3
St. Louis 2 Cincinnati 0
San Francisco 6 Chicago Cubs 5
L.A. Dodgers 8 San Diego 0
Interleague
Milwaukee 11 Cleveland 1
Arizona 5 Seattle 4
N.Y. Mets 7 N.Y. Yankees 6
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MLS
Los Angeles FC 3 Real Salt Lake 2
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NFL
Arizona 38 Tennessee 13
Carolina 19 N.Y. Jets 14
Cincinnati 27 Minnesota 24 (OT)
Houston 37 Jacksonville 21
L.A. Chargers 20 Washington 16
Philadelphia 32 Atlanta 6
Pittsburgh 23 Buffalo 16
San Francisco 41 Detroit 33
Seattle 28 Indianapolis 16
Denver 27 N.Y. Giants 13
Kansas City 33 Cleveland 29
Miami 17 New England 16
New Orleans 38 Green Bay 3
L.A. Rams 34 Chicago 13
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This report by The Canadian Press was first published Sept. 12, 2021.