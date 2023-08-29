This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/news/markham-is-canada-s-most-polite-city-new-survey-says/article_60679a2a-1171-5d9e-bd1a-0bebf6ae097e.html.
最近的一項調查顯示，萬錦市成為了加拿大禮貌的縮影，與其他地區粗魯的評價形成鮮明對比。
這項由美國一個語言學習應用平台Preply開展的調查對加拿大44個城市的1500多名居民進行了訪問，旨在評估加拿大城市中粗魯和禮貌的行為。
這項非官方調查詢問了參與者在他們居住的地方看到不友好行為的頻率，基於26個類別，然後計算出該城市的平均「粗魯」得分（最高為10分）。
調查結果顯示，萬錦市的文明程度超乎尋常，「粗魯」得分只有2.91，這使得萬錦成為禮貌的天堂。
該調查將萬錦市作為加拿大最多元化的社區的地位及其「文化豐富性」歸功於在不同的居民中培養了一種寬容和禮貌的環境。
同樣位於約克區的另一個城市，旺市以8.05的「粗魯」得分成為全加拿大最粗魯城市。調查指出，旺市榮膺榜單主要是因為很多人在公共場合太「專注」看自己的手機；另外在開車時，當一個司機讓你併入車道時，他們不會感激地揮手。
調查結果凸顯了巨大的地區差異，十大最禮貌城市全部位於東部省份，而安省占了6個。
該調查還探討了加拿大人說髒話的習慣，結果顯示，加拿大人平均每天說9次髒話，安省的伯靈頓以每天15次的罵人頻率位居榜首。
另外，調查中另一個有趣的方面是對加拿大人過度道歉傾向的觀察。加拿大人平均每天道歉約9次，這與他們平均每天說髒話的次數持平。