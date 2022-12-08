This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10798589-ontario-s-more-homes-built-faster-act-could-cost-markham-136m-annually/.
11月22日，萬錦市市長和議員開始了他們的新任期，並在關於安省 2022 年加快建造更多房屋法案（第23號法案）的特別會議上發表了自己的意見，一致投票否決了該法案。
市政府工作人員就擬議的第23號法案修訂草案的各項影響提交了一份報告。 最令人震驚的是，該法案的變化可能使本市每年損失1.36 億加元的收入，需要增加50%至80%的地產稅以維持現有的服務水平，估計相當於每戶平均每年需多繳600至1,000加元。
這1.36 億加元的缺口主要由安省降低建築成本的舉措造成，限製或降低了萬錦市在三個關鍵領域徵收費用的能力：政府收費——公園用地、教育和社區福利收費。降低這些費用會將增長的負擔從開發商轉移到現有房主身上。
“我們不可能填補這1.36億加元的資金缺口，”第6選區議員杨绮清說。 “這個第23號法案，我可以用毀滅性來形容它，尤其是從預算的角度來看。除非省政府願意給我們某種救濟金，否則我們將如何滿足基礎設施和社區、圖書館、社區中心和公園的需求？”
在會議上發言的議員一致認為，23號法案草案將大大降低萬錦市的生活質量，對城市收入和服務產生長期影響， 他們要求在進行適當的公眾諮詢之前暫緩批准該法案。
考慮到擬議變更帶來的規模和影響，萬錦市要求安省延長23號法案的諮詢期，以便為公眾參與和諮詢提供更多機會。安省於 10月25日發布了第23號法案，其中最關鍵的內容，包括對規劃法和政府收費法的擬議修改，定於11月24日徵求意見。
此外，萬錦還要求省政府成立一個特別工作組，由行業專業人士和市政代表組成，審查第23號法案。
“我將申請加入這個特別工作組，”市長薛家平說。 “我認為我們都需要以某種形式參與到這個工作組中，以便我們能夠實時提供有關這些舉措的反饋，知道它們會帶來什麼影響，以及採取這些倡議的最佳方式是什麼。”
請點擊https://pub-markham.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=57765查看完整的萬錦市工作人員報告。