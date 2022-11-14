This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/whatson-story/10755937-sharing-gaysian-perspective-vong-show-brings-popular-all-asian-standup-comedy-to-richmond-hill/.
作為超級可愛的亞裔同性戀官方代言人，11 月 5 日，老王（Vong Show的中文藝名） 在烈治文山的 Jokers Comedy Club 上演了他的熱門節目 RICE：Asian Comedy Showcase。
自 2019 年亞裔傳統月期間作為加拿大首個全亞裔月度脫口秀節目推出以來，RICE 的演出一直座無虛席，並獲得包括 CBC Comedy 和 NOW Magazine 在內的媒體的好評。
作為一個在溫尼伯長大的華裔，老王總是覺得電視上的故事和媒體報導很少反映他的經歷或他朋友和家人的生活。受此啟發，他決定通過脫口秀來分享他的故事，並為那些需要被聽到的獨特聲音建立一個平臺。
老王還在卡爾加里讀大學時就開始涉足喜劇。起因是他組織了多場人權會議，討論多樣性和包容性。但他發現，人們總會對冗長的演講感到厭煩，無論主題有多麼嚴肅和重要。
「我想接觸更廣泛的觀眾，而喜劇是與人們聯繫的好方法，」老王說，後來他重寫了自己的主題演講，註入了很多幽默元素，這樣他就可以在任何地方更自在地表達自己的觀點。
大學主修工程的老王本該像大多數亞洲父母所期望的那樣成為醫生、律師或 IT 工程師中的一員。不過他卻以優異的成績從工程學院畢業後成為了一名喜劇演員，這令他的父母大為不解。
「我父親曾經是馬尼托巴省老撾和泰國協會的主席。他總是告訴我不要忘記我們的傳統，分享我們的故事很重要。我告訴他，我和他曾經做的工作本質上是一樣的，只是以我自己的方式。」
11月5日是他入行 20 週年紀念日。
在這二十年裡，老王也曾收到過不好的評價，也見過不同的種族主義者，但他從未將此放在心上，他將這些歸因於缺乏理解。「如果你能讓大家知道你是誰，談論你的生活和經歷，並且是用一種有趣的方法，他們最終就會明白『我們其實也沒有那麼不同。』」
老王說，他的觀眾有一半是亞洲人，他的脫口秀內容也不侷限於亞洲刻板印象、口音和文化壁壘等。 「我認為導演格Greta Gerwig有一句名言恰好適用於我正在嘗試做的事情 -- 她喜歡拍關於女性的電影，但她不想拍作為女性的電影。」
就老王而言，他想講述有關亞洲人的故事，而不是關於作為亞洲人的故事。
談及為何將自己的節目命名為 RICE（米飯），老王表示他最初收到了很多諸如「你所說的『亞洲人』是什麼意思」之類的問題，他開始思考：是什麼把亞洲人聚集在了一起？
「無論來自東亞、東南亞甚至中東，所有亞洲人都喜歡吃大米，」老王覺得，大米是當之無愧的能統一整個地區的食物。
就像大米一樣，他認為喜劇也可以打破語言障礙，甚至文化障礙，將不同的人聯繫到一起。無論某人與你有多麼不同，如果你能讓他們發笑，老王說，那麼你就可以與他們建立聯繫。
The RICE: Asian Comedy Showcase每月都會在 Jokers 上演，欲了解更多信息，請訪問 https://vongshow.com。