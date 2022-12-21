This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Brian Capitao at https://www.yorkregion.com/news-story/10814186-city-of-vaughan-lowers-flags-to-mourn-victims-killed-in-mass-shooting/.
應市長Steven Del Duca的要求，旺市政廳將於本週降旗，紀念在週日晚間大規模槍擊事件中喪生的遇難者。
Del Duca 在推特上以書面聲明的形式宣布：
「我代表旺市和議會，向在 Jane Street 和 Rutherford Road 地區槍擊事件中喪生的遇難者家屬表示哀悼。 我已與約克地區警察局局長Jim MacSween直接交談過，我想表彰勇敢的急救人員，他們在這起悲慘且難以想像的暴力行為發生後努力維護局勢。 我已要求旺市各設施降半旗以紀念遇難者，該狀態將一直持續直至另行通知。」
12月18日晚7點20分左右，Francesco Villi在被警方擊斃前在Bellaria Towers公寓開槍打死了5人，其中3人是公寓的管理委員會成員。遇難者包括3名男性和2名女性，還有另一名受害者因槍傷被送往醫院，目前沒有生命危險。
槍擊事件給整個社區成員留下了痛苦的感覺。
「這場毫無意義的悲劇讓旺市的許多社區成員傷心欲絕。 對於所有受到影響的人，請相信安省政府與你們站在一起，整個社區都與你們站在一起，」King-Vaughan 的省議員萊切（Stephen Lecce） 在被問及評論時說。
他同時表示，該公寓離家很近，因為參加聖誕派對，萊切層多次到訪，他自己的家人也住在那裡。「這是一個很好的社區，」他補充道。
第1選區議員也在其簡報中提及了這場悲劇。
「對我自己以及在這場悲慘的槍擊事件中遇難者的許多家人、朋友和鄰居來說，這將是一個陰沉的聖誕節，」她寫道，同時號召大家反思：「讓我們都花點時間停下來，為遇難者家屬祈禱，花點時間擁抱你所愛的人，在一起的每一天都不應被視為理所當然。」