This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10701602-markham-votes-regional-councillor-candidate-sophia-sun/.
姓名
孫曉明
職位
鯤鵬國際金融總裁
加中投資協會會長兼創始人
安省華人參政會主席
萬錦Flato劇院顧問/萬錦表演藝術獎聯合主席
萬錦華商會副主席
多倫多華裔媒體工作者協會顧問
多倫多雅賢獅子會副會長兼董事
約克區藝術委員會理事
聯繫方式
網站：www.votesophiasun.com
Twitter：votesophiasun9
Instagram：Sophia_Sun_9
Facebook：SophiaSun
郵箱：contact@votesophiasun.com
電話：416-505-8888
競選職位
約克區域議員
從政經驗
2014年區域議員候選人，2017年省選萬錦-於人村選區自由黨提名候選人
為什麼決定參選？
我在萬錦工作了 22 年，我愛這個城市。我想通過專注於智能發展來確保低稅收。我想確保萬錦市為我們的年輕人提供足夠的工作。由於人口老齡化，我想加強所有針對老年人的項目。
如何在這個角色中擁抱和擁護多樣性？
我在萬錦工作了 22 年。作為移民來到這裡，我經歷了把萬錦市變為我的第二故鄉的艱辛和挑戰。我希望用我的商業經驗、生活經歷和對萬錦市的熱愛，將不同人的聲音帶到市議會，建設一個更好的萬錦市。我的首要任務是改善基礎設施、增加就業機會、促進經濟發展、提高市政透明度。我打算努力保持低稅收，建立全面的老年人護理系統並促進萬錦市的多元文化發展。
最關心的三個問題？
1.保持低稅收
加強本地經濟，為居民和企業保持低稅率，同時創造更多的就業機會，特別是為年輕人創造就業機會。
2. 增強老年人服務，包括住房
注重萬錦市的發展和人口增長，保持生活質量，提供全面的老年人護理服務、確保社區安全和促進多元文化多樣性。
3. 管理萬錦市的增長
促進謹慎發展——我們需要保護農田和綠化帶，不鼓勵城市擴張式的發展。
如果當選，100天內將完成什麼？
最初的 100 天裡，我的目標是開始對萬錦市民的生活帶來積極影響。我將尋求與預算、交通、老年人和青年領域相關人員的會面。我還打算儘快與利益相關者和選民對話，以確定我在議會上與社區保持一致的工作重點。我將在上任 100 天內制定一個溝通計劃，確保所有居民和企業主都有與我和我的辦公室合作的渠道，使萬錦市成為一個更好的生活和經商的地方。