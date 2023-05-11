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萬錦市的兩位高中生姐妹於 2021 年成立了一個非營利組織 New Gen，旨通過藝術賦能年輕的新移民、有色人種青年和原住民青年。
加拿大是世界上移民率最高的國家之一，每年約有 30萬名新移民來此安家落戶。 作為少數族裔移民，Meilun Yu和她的妹妹Meihuan Yu深知在一個新國家生活的艱辛。
「我們相信，通過學習來培養社區意識，對於幫助新移民少年融入加拿大社會至關重要，」 Meilun說，「New Gen希望為這些兒童提供機會，在同齡人的支持下，通過視覺和文學藝術探索各種加拿大文化。」
該平台還為各種背景的加拿大青年創造了接觸文化並回饋社區的機會。 他們最近結束的藝術展「北方青年藝術展」展示了努納武特地區、育空地區和西北地區青年的創造力。
「所有展出的藝術家都是來自北方社區的土著和因紐特人青年，他們通過藝術表達他們的文化和生活經驗，」 Meilun說。
其中許多獨特的藝術形式，包括向育空海達社區致敬的傳統編織、用獵靴雕刻的橡皮圖章以及用海豹皮和鹿角製成的珠寶，都直接從北部運至安省的。
作為一名 11 年級的高中生，策劃一項如此繁複並對社區產生影響的活動並不容易，Meilun和她的團隊花了大約六個月的時間來組織這次展覽。
當被問及舉辦此類活動背後的靈感時，她說，在閱讀了努納武特地區作者撰寫的文章後，她注意到萬錦當地社區缺乏對加拿大北部文化，尤其是土著文化的代表性，因此想做點什麼。
「我希望我的藝術畫廊可以幫助這些藝術家傳播他們希望傳達的信息，並為北方青年與安省青年之間的更多合作鋪平道路。」
未來，New Gen將繼續為青少年提供免費的藝術輔導課程，如創意寫作、繪畫/工藝、音樂理論、基本編碼和照片編輯，以及為加拿大的移民/難民青少年舉辦設計工作坊和藝術比賽，Meilun補充說，希望在傳播快樂和創造力的同時豐富他們的旅程。