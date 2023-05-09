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近來有關中國政府干預加拿大選舉的指控引起了萬錦市許多當地居民的深切關注，尤其副市長陳國治（Michael Chan）更是被媒體點名的政客之一。
陳國治否認了這些指控，稱他與中國外交官員之間任何所謂的「異常聯繫」都是正常業務過程的結果。 不過許多萬錦市民對此並不買帳，呼籲聯邦調查此事以「消除疑慮」。
據《環球郵報》3 月份的一篇報導援引加拿大安全情報局 (CSIS) 的未具名消息來源稱，總理特魯多被警告在與陳打交道時要謹慎，據稱他在 2019 年和 2021 年聯邦競選活動期間會見了可能是來自中國的情報人員。
在發給 Yorkregion.com 的電子郵件中，CSIS 表示出於保護敏感活動的必要，無法就陳的案件給出具體細節和評論。然而，該機構證實，它已經查明了外國對加拿大的干涉以及中華人民共和國對加拿大人的「攻擊目標」，並將中國共產黨確定為「對加拿大安全最重大的戰略威脅」，但是，「該威脅並非來自中國人民」。
社會活動家Marcus Kolga說：「所有加拿大人，尤其是住在萬錦市的人，都應該非常關注這些指控，並要求聯邦調查澄清事實。」
這位 47 歲的萬錦市居民表示，這樣的調查將有助於恢復萬錦市民主的完整性。
「萬錦市居民做出的民主選擇不應該被道德敗壞的政黨、候選人或民選官員玩世不恭地忽視或操縱，」他說，「萬錦市民應該得到更好的待遇，他們需要受到保護，免受各種形式的政治操縱和欺詐。」
其實這不是陳的名字第一次出現在據稱與中國政府有密切聯繫的加拿大政客名單上，但陳堅稱，他與外國官員的所有會面都是領事官員與加拿大政客之間商業和貿易討論的一部分。
他在 2 月 21 日的一份聲明中否認了最近一輪的指控，稱「在沒有充分披露事實和消息來源的情況下，將我的名字與毫無根據的、誹謗性的影射和影射聯繫起來，無異於一種種族定性行為，其目標是無辜的加拿大人。」
與 Kolga 要求調查外國干涉的提議相反，陳國治呼籲對 CSIS 進行全面的公開調查——包括其活動、領導層和員工，以及與特定記者的關係——他認為CSIS的員工一直在「堅持和有選擇性的分享所謂情報信息」。
陳說他多年來從未就任何指控接受過 CSIS 的採訪，並認為《環球郵報》發表的報導「毫無道理地激起了對移民的恐懼」，這只會造成分裂和仇恨。
萬錦市沒有對陳副市長的指控發表評論，市文員兼選舉官Kimberley Kitteringham表示，假新聞和錯誤信息一直是報導中干預選舉的根源，在加拿大和國外皆是如此。
Kitteringham 在一份電子郵件聲明中說：「外部力量試圖干預選舉系統並不是什麼新鮮事，選舉干預通常指由政治和出於政治動機的行為者試圖破壞公眾對這些投票系統的信心而長期存在的虛假信息政治。」
萬錦-康山國會議員伍鳳儀沒有回應有關此事的詢問，但在 3 月 10 日舉行的關於加拿大外國影響透明度登記處的媒體會議上，她將質疑華裔政客干預加拿大選舉同100年前頒布的《排華法案》相提並論。
「我們這個國家有過排外法案，」她說，「華裔加拿大人非常關心加拿大的民主，他們希望自己的選票能發揮作用。」
港加聯（Canada-Hong Kong Link）負責人Gloria Fung歡迎對中國政府的干預進行徹底調查，稱調查既不是種族主義，也不會像某些人聲稱的那樣破壞亞裔參與加拿大政治的代表性和熱情。
她補充說，如果加拿大華人頭上籠罩著一層疑雲，那也是外國政府代理人的行為造成的。