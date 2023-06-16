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萬錦市市長薛家平呼籲省政府將整個約克區合併為一個大城市，以節省資金並簡化服務。
薛家平在 6 月 14 日發表了一份出人意料的聲明：「省政府已採取大膽措施重組多倫多市議會和皮爾區政府，約克區也應如此。」「沒有理由在其他 GTA 城市採取大膽措施，而在約克區保持現狀。」
約克地區目前有九個地方自治市（奧羅拉、東貴林伯里、喬治娜、國王鎮、萬錦市、紐馬克特、列治文山、旺市和史托維爾），它還有一個地區政府（約克區政府）。
在聲明中，薛家平表示，約克區共有 77 名市政代表，代表 120 萬人口，而多倫多市現在有 26 名市政代表，代表 300 萬人口。
約克所有 10 個市政府的綜合運營費用總計約為 44 億加元。
「合併到一個城市將大大節省運營和資本預算，」 他說， 「市政當局在網絡安全、水費計費、稅收計費和娛樂登記系統方面投資了數百萬元，一個整合的城市將節省大量資金。」
這位市長同時指出，目前的治理模式已有數十年曆史。
「各自治市經過多年發展，需要處理更複雜的問題，居民也期望政府提供更多服務，我們需要一個更新的治理模型，而不是 50 多年前建立的模型。」
薛家平說，在許多方面，一個城市的基礎已經存在於整個社區。
「我們有為整個地區服務的教育局，四家醫院為整個地區提供綜合醫療保健系統，以及已經通過約克區政府提供的主要服務，包括交通、警察、急救和公共衛生。」
「我相信，與維持現狀相比，整合約克地區的服務有更大的好處，」他總結道。
6 月初，省政府快速通過了一項法案，該法案將在 2025 年之前解散皮爾區，使密西沙加、布蘭普頓和卡利登成為獨立的單一城市。
省府表示，它還計劃審查約克和其他地區，以評估可能的解散。
市政事務和住房部長Steve Clark的發言人表示，安省政府將在未來幾週內為約克，達勒姆，荷頓，尼亞加拉，錫姆科和滑鐵盧等上級城市任命區域協調員。
Victoria Podbielski 在給 Yorkregion.com 的電子郵件中寫道：「雖然審查過程尚未開始，但該省無意單方面對這些地區的市政當局進行合併。」
「協調人的任務是提出建議，以確保市政治理結構能夠有效應對當今安省快速發展的市政當局面臨的問題，包括解決住房供應危機。」