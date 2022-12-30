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有鑒於天氣逐漸寒冷，通脹和假期即將來臨等因素，近日向食物銀行求助的個人和家庭再次增加，因此本地的食物銀行末必有足夠食物提供給有需要的人士。
在聖誕假期前兩個週末的星期六，萬錦市區域議員何胡景聯同本地兩家超市及萬錦消防局合辦了兩場名為「Markham Helping Hands 2022 Food Drive Event」，萬家燈火 - 食物募捐日的社區活動為萬錦食物銀行籌集食物，萬錦消防局則幫助運送收集的食物到萬錦食物銀行，為節日中需要食物救助的家庭伸出援手。
萬家燈火 - 鼎泰食物募捐日於12月10日在Hwy7和McCowan的鼎泰超市舉辦，包括萬錦消防局長Adam J. Grant，萬錦食物銀行的代表Robert Nunn和鼎泰超市負責人Joe Zhang等出席。
萬家燈火 - 陽光食物募捐日在12月17日則獲得了位於14th Ave 和Markham Rd的陽光超市支持，當天出席的包括萬錦消防局副局長 Chris Nearing，以及陽光超市總裁陳凱。
作為活動的一部分，每個超市入口處都設置了捐贈箱，用於接收食品。
這次的萬家燈火 - 食物募捐日活動除了得到本地超市的大力支持外，也得到了大家的踴躍捐輸。「我相信收到食物的個人或家庭都可以在渡過一個溫暖的假期亦會感恩您的慷慨，”何胡景說。
「食品銀行每個月需要支持大約 130 到 150 個家庭。 過去三年增長了 62%，」萬錦食品銀行代表Nunn 表示， 「如果您需要食物援助，請隨時聯繫萬錦食品銀行。」
其實捐贈不僅侷限於假日，消防隊長Grant 提醒居民，如果錯過了活動但仍想捐贈，大家可以自行前往萬錦市的任何消防站為食品銀行捐贈食品。