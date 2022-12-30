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Telus 於 11 月初宣布了首屆友好未來創客獎的獲獎者，表彰和慶祝在其社區中創造持久變革的加拿大年輕人。
萬錦市的 Adara Hagman 與來自加拿大各地的其他六位年輕領袖一起獲獎，Hagman被授予社區建設者稱號。
9月份剛剛入學的Hagman目前正就讀於約克大學環境與城市變化學院。 大約一年前，她與夥伴共同創建了 Chill Pill，這是一個安全且帶有互助性的平臺，供女性和非二元 Z 世代討論心理健康問題。
此外，她還構建了一款名為 Gloclo 的應用程序，通過共享模式讓一些類似衣服的物品可以在本地最大化地得以利用， Gloclo 的目標是減少浪費並增加物品的可獲得性。
「成為友好的未來創造者意味著今天就採取行動，為人類和地球建設更美好的明天，」 Hagman說，「友好的未來創造者提出問題、挑戰現狀並尋求不同的視角來創造變革。」
Telus 於 2022年8 月啟動了全國獎勵計劃，在收到來自全國的數百份提名後，Telus 評委小組最終選出了七名創客。
每位獲獎者將獲得價值 7,000 加元的獎品包，其中包括 5,000 加元用於 RESP 或幫助資助他們選擇的倡議、一張 1,000 加元的 Telus 禮品卡，以及向他們選擇的註冊慈善機構捐贈 1,000 加元。
Telus 首席社會創新和傳播官Jill Schnarr表示：「通過『友好未來創創客獎』，我們要表彰那些鼓舞人心的年輕領袖，他們創造了有意義的影響，並幫助塑造了我們明天生活的世界。」
從回饋社區、關心地球的健康和福祉，到幫助養活有需要的人，Schnarr 相信這個獎項展示了當青年被賦予充分發揮潛力時，想像力和創新可以釋放出的力量。
要了解更多信息或查看完整的獎項列表以及每位獲獎者所帶來的改變，請訪問 telus.com/YouthAwards。