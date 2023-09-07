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7 月 16 日，在萬錦於人村的冰雪皇后（Dairy Queen ）門前舉行了一場反對青少年工資剝削的抗議活動，受影響的學生和相關社區成員參加了活動。
抗議過程中，來自Markville高中的兩名學生Diya Sharma和Dylan Walcott控訴了她們在 DQ 工作時受到的不公平待遇。
Diya今年2月至4月期間在DQ工作。 「她（店主）不常來店裡，但她會通過攝像頭監視我們的一舉一動，如果發現我們偷懶或做錯事，她就會對我們大呼小叫。」
同樣的事情發生在Diya的繼任者Dylan身上，她從4月到6月在DQ工作。 「我受到了粗魯和不耐煩的對待，」 Dylan說，她在抗議活動中高舉標牌，上面寫著「終結青年工資奴役」。
「老闆希望你能在培訓了短短幾個班次後就可以獨立完成所有工作。 如果你反應不夠快，她就會對你大喊大叫，」她補充道。
Diya 和 Dylan 還表示，新員工的工資只有安省最低工資的一半，即每小時 7 加幣，直到老闆認為他們「準備好了」。
「她明確告訴我們在培訓期間要半志願服務，」 Dylan說。
就業律師 Ron Minken 表示，根據 2000 年的《就業標準法》，要求學生接受培訓的雇主必須向學生支付所有培訓期間的正常工資。
「有一個例外就是，如果學生希望晉升到公司內的新職位，讓自己更具競爭力，因而決定接受可選培訓，那麼雇主不需要向學生支付工資。」
截至發稿時，於人村的冰雪皇后病沒有回應 yorkregion.com 的置評請求，但該公司企業傳播和公共關係主管Amie Hoffner表示，他們正在認真對待此事。
「我們已經與特許經營權所有者合作來解決這些問題。 這是特許經營地點，該地點的員工是特許經營所有者的員工。 我們要求特許經營權所有者遵守所有法律，包括工資要求，」她說。
來自Giving Tree Unionville的Shanta Sundarason認為，這些指控不僅引發了人們對這些商店年輕員工待遇的擔憂，而且還凸顯了一個更廣泛的問題，即工作場所可能存在的違反勞動法和虐待學生的行為。
她指出，這是非法的，這對學生的自尊產生巨大的負面影響，造成壓力和焦慮。 所有正在進行非法壓榨的企業主必須以此為鑑，確保所有人不再步其後塵。
Minken律師則建議學生在接受工作之前先了解自己作為僱員的權利。
「雇主應該向學生提供僱傭信，列出僱傭條款。 如果他們拒絕這樣做，那麼學生應該主動詢問信息，例如是否提供培訓？ 是付費的嗎？ 每小時工資？ 有休息時間嗎？ 公共假期工資、加班費、福利和假期怎麼樣？」
Sundarason還認為學校應該承擔責任，教育年輕人了解基本的工作場所法律。
「孩子們有時會對他們的第一份工作過於興奮，以至於忽律了自己被剝削，或者因為害怕失業而默許這種行為，」她補充道。
通過這次抗議，Sundarason希望向所有雇主發出強烈一個的信號——他們必須尊重僱員的法律權利，否則將受到輿論或法律的制裁。