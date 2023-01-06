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11月24日，位於萬錦市的滿記甜品作為第一家以華人為主經營且經常被華裔顧客光顧的甜品店，迎來了一個微型藝術裝置——加拿大圖書館（The Canadian Library）。
加拿大圖書館 (TCL) 是一項生活藝術裝置計劃，旨在紀念失踪和被謀殺的原住民婦女、女孩和兒童。 據團隊負責人 Shanta Sundarason 介紹，該裝置的目的是開啟重要的對話，並幫助教育所有加拿大人了解這個國家的真實歷史和今天仍然存在的不平等現象。
自 9 月 24 日在萬錦市 Varley 藝術畫廊正式公開亮相後，TCL 已經走進了約克區各大博物館、公共圖書館、醫院以及全加拿大的宜家門店，而滿記甜品是第一家將其引入的華人商鋪。
Sundarason 表示非常興奮，尤其在得知華人社區也熱衷於了解發生在加拿大原住民社區中的暴行後，「我認為讓滿記甜品加入到幫助他們的顧客了解加拿大真實歷史的旅程中，是非常有影響力的。」
TCL 堅信藝術可以跨越許多界限，將人們聚集在一起，並潛移默化改變生活。 Sundarason指出，無論種族、語言或宗教如何，藝術對每個人的影響都是深遠的。
「滿記甜品每天都會有很多顧客來訪，我相信他們在進入門店時，一定會被這個美麗的裝置所吸引，震撼，進而獲取一些知識，」Sundarason說，該裝置將會在滿記店內陳列約一年左右。
Raphael Lo是滿記甜品的合夥人之一，他分享了自己同意接納加拿大圖書館這個藝術裝置的初衷。
「我們作為加拿大的移民（尤其是少數族裔），想了解這個城市和這個國家正在發生的事情，」Lo解釋說，「我們理解原住民正在經歷的困難，我們認為應該做些什麼來幫助提高對那些不公事件的傳播意識。」
作為社區中第一家願意展示該藝術裝置的華人商店，Lo表示他理解其他店主在面對這個提議時可能會猶豫。
「大多數食肆老闆可能是剛到這裡的移民，正在努力謀生，因而無瑕顧及其他，」他說， 然而滿記甜品店幾位合夥人都是第二代移民，他們更加了解加拿大的社會現狀，因此更想要努力去參與和推動。
「對於加拿大華裔來說，我們在這個國家也經歷了一段充滿苦難的歷史，」，Lo補充說，如果將來有類似的活動可以提高人們對華人歷史、文化的的認識，他也很樂意參與其中。
TCL 的目標是收集 8,000 本精裝書，每本都用原住民風格的面料覆蓋。 每個逝去的生命的名字都會用金色字母印在書脊上，希望以此喚起同情、理解和看到變化的渴望。該組織鼓勵公眾通過捐贈或購買來支付項目和面料的成本、捐贈待包裝的精裝書以及提供志願服務來做出自己的貢獻。
感興趣的企業和當地機構可以創建自己的微型藝術裝置。 如需更多信息，請訪問 www.thecanadianlibrary.ca。