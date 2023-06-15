This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/news/battle-with-aurora-public-library-continues-as-minority-artist-advocates-for-human-rights-policy/article_0b80713a-0c1c-566e-9e7d-cc015235c673.html.
藝術家施雅芳與奧羅拉公共圖書館（APL）之間的對峙仍在繼續，因為施認為她因與圖書館的公開對抗而受到不平等對待，並要求圖書館正式道歉，同時主張審查他們現有的政策。
由於一些「不當內容」批評省長福特和美國前總統特朗普，施為紀念國際婦女節而舉辦的婦女權利展覽在安裝當天被圖書館審查。
經過兩週的鬥爭，圖書館決定允許該展覽按原樣進行，但爭論並沒有隨著未經審查的展覽而結束。
施說，4月17日，她的展覽被撤下，她一直以來要求的藝術家視頻也沒有製作，聲稱圖書館已經在其網站上刪除了她關於婦女權利社會運動展覽的歷史。
通常，APL會在展覽期間安排一個藝術家採訪視頻來宣傳展覽，但據施雅芳說，由於她一直在公開反對圖書館的審查做法，圖書館沒有為她製作預先安排的藝術家視頻。
「他們不僅侵犯了我由憲法賦予的言論自由權利，還侵犯了我作為有色人種女性根據《安省人權法典》享有的平等權利。 這絕對是審查、歧視和報復。」
同時擔任 APL 董事會成員的奧羅拉市議員 Ron Weese 拒絕就此事發表評論。 「這件事掌握在圖書館董事會主席兼首席執行官的手中。 施女士的反對意見已被注意到，並將通過圖書館董事會處理此事，」這位議員說。
然而，自 3 月底以來，APL 的董事會主席和首席執行官都沒有回應 yorkregion.com 的任何詢問。
約克大學 Osgoode Hall 法學院的副教授索Sonia Lawrence對施雅芳要求圖書館為她製作藝術家視頻採訪的行為表示支持，因為這是他們的慣用政策，同時也應該適用於施雅芳。
Lawrence解釋說，圖書館受加拿大權利和自由憲章的約束，特別是憲章第 2(b) 節中的言論自由保障，但這種保障不是絕對的。 《憲章》第 1 節說，它可以受到「在自由和民主社會中可以證明合理的法律規定的合理限制」。
她說：「我認為圖書館最初試圖阻止作品的某些部分展出以及延遲舉辦展覽將構成對第 2(b) 節權利的侵犯，」，並懷疑圖書館最終允許展覽的決定是承認他們的法律依據非常不牢靠。
之前的媒體報導指出，圖書館認為自己是一個不參與黨派政治的公共資助機構，並表達了人們對通過藝術藝術批評「在任政客」的擔憂，但「這種批評，在民主政治背景下的批評，正是保護言論自由的核心，」 Lawrence補充道。
施說，自 3 月 6 日以來，她一直失眠，壓力很大，擔心社會運動中女性的聲音會被壓制。 她認為，圖書館應該採取負責任和透明的態度，並向她和社區公開道歉是推動此事向前發展的第一步。
「我想呼籲為奧羅拉公共圖書館制定人權政策，就像多倫多公共圖書館所做的那樣，以確保圖書館的政策和做法符合人權準則，」她說。
Lawrence 教授同意施雅芳的觀點，即在 APL 政策中明確這一點對於防止未來再次出現問題很重要。
施雅芳表示自己會鬥爭到底，因為這不再是她個人的戰鬥。 「從我的痛苦經歷中產生的積極的製度變化是我希望看到的，」她說。