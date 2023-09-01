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一年多前，至少有200個難民家庭逃離戰火紛飛的烏克蘭，來到萬錦市安家。他們如今在加拿大適應得怎麼樣?
田家慶牧師的教會去年發起了一項「歡迎天使行動」(Welcoming Angels Initiative)來幫助難民安置，據他說，大多數烏克蘭人在加拿大的經歷都是積極的，但不可否認的是，像許多新移民一樣，他們面臨的共同困難之一是找工作和找房子。
2022年5月，Liudmyla Bilous和她的兩個女兒降落在多倫多皮爾遜機場。這對母女現在正非常幸運地住在由田牧師的加拿大華人基督教禮賢會免費提供的房子裡，不用到處找地方住和擔心昂貴的租金。
然而，他們也有過被房東驅逐的經歷，而且是在剛到加拿大最無依無靠的時候。
如今的Bilous不願意再因為一些過去的矛盾而怨懟前房東，「我很感激她一開始接受了我們，幫助我們開始了在這裡的新生活，包括一些文件和學校註冊。」
不僅生活態度積極，Bilous的求職心態也是如此。
作為一名曾經政府部門的管理人員，Bilous現在因為語言障礙，只能找到一份園丁的工作，心裡上的落差是巨大的，不過她依然可以非常樂觀的接收這一切，繁重的工作和炎熱潮濕的工作環境也阻擋不了她的開心。
「我有一個很好的團隊，他們都對我很好，一個很好的經理，他經常關心我怎麼樣，我的女兒們怎麼樣，這讓我感到非常感激，最重要的是，我們已經邁出了自力更生的第一步。」
相比之下，Violetta Radzilevych’s的移民生活似乎就不那麼順利了。
Radzilevych也是一名烏克蘭難民，一年多前來到萬錦市，她和家人在租房問題上遭受了沉重打擊。
Radzilevych聲稱她的房東從他們那裡拿走了整整一年的房租後，卻剝奪了他們在房子裡的隱私和安靜享受的權利。衝突給Radzilevych造成了極大的精神痛苦，導致她體重急劇下降，並患上了抑鬱症。
在職業方面，作為烏克蘭的頂級設計師，即便移民加拿大後Radzilevych仍然不想放棄自己的職業去改行。她渴望在這裡成立自己的工作室，繼續探索新的藝術領域。
然而，由於無法負擔辦公費用，Radzilevych只能在家工作，可是房東的不斷入侵和監控使她根本無心創作。
雖然在過去的一年裡也有一些積極的事情，比如Radzilevych被邀請在多倫多戶外藝術博覽會上展示她的藝術作品，她兩次贏得了「藝術之戰」，而且萬錦市藝術家團體給了她免費會員資格，不過這些都不能抵銷Radzilevych對新生活艱難的抱怨。
「多倫多的生活成本高得離譜，」她重複道，「在加拿大生活很困難。」本身帶有戰爭帶來的創傷，再加上內向的性格，Radzilevych並不熱衷於參與社交活動。
「當面對類似的困難時，每個人處理的方式可能會有所不同，」田牧師說。在他幫助過的數百個難民家庭中，他相信三分之二的烏克蘭人對加拿大感覺良好。
他說，也有一些極端的例子，比如，一名孕婦不顧戰爭的危險，堅持要回到烏克蘭待產，因為她在這裡找不到歸屬感和情感上的支持；還有一位單親媽媽，不得不打三份工以養活孩子和支付房租。
為了幫助新移民更好更快地適應和融入，需要語言、社會和心理三方面的協助，田牧師認為，除了政府的激勵和支持，社區的善意也起着至關重要的作用。
在過去的一年裡，他幫助許多難民與免費的寄宿家庭建立了聯繫。隨着來自世界各地的新來者和難民的湧入，他鼓勵所有想成為寄宿家庭的屋主通過general@rhenish.ca與教堂取得聯繫，伸出援助之手。