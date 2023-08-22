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頌華會繼續舉辦一系列活動，紀念加拿大華人移民法頒布百年。
8月20日，在萬錦市的Cornell社區中心，居民們被邀請參加一場獨特的文化活動，向早期移居加拿大的中國移民致敬。
「我們希望團結所有人，讓加拿大成為一個對下一代友好而偉大的國家，」頌華會成員蕭美珍說，同時，還希望通過這次活動，向社區介紹一個藝術工作室，並展示書法家和藝術家石甫的作品。
石甫是一位加拿大華裔藝術家，他集書畫雕刻影像於一體，在壽山石意象微刻實踐中，照見微觀世界中視而不見的藝術元素與刻符意象，結合40多年踐行的書道經驗，參＂二調三色＂為構成元素，把馬家窰彩陶、雲水紋樣、圖騰符號、教堂彩窗、敦煌壁畫，以及三星堆臉譜等靈意符紋，提煉為視覺語言。
作為中國80年代中期藝術浪潮或稱先鋒派的一員，他的書法作品被中國和世界各地的藝術畫廊收藏。
圖片展結束後，當天還將免費放映《救國無門》，這是一部關於中國二戰老兵的電影。
這部1999年製作的電視紀錄片由獲得2000年加拿大雙子座獎的Jari Osborne擔任編劇、導演和旁白。
這部電影記錄了Osborne的父親和他的同胞在BC省受到歧視的歷史，特別是在第二次世界大戰期間，這些華裔軍人被要求在東南亞敵後執行秘密任務，為一個歧視他們的國家而戰。
蕭美珍表示，在約克區，尤其是萬錦市，有著很高的亞裔比例，然而他們的過去並不總是積極的，因此她希望用這些老華僑的移民經歷，他們身處逆境卻永不放棄的精神來鼓舞所有亞裔。