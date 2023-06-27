This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/business/fast-fashion-is-killing-our-planet-sustainability-minded-markham-students-call-for-transparency-from-shein/article_01c4d695-3411-52bb-9de6-ebe2663ffc6a.html.
一群來自萬錦市的學生要求中國快消時尚零售商 Shein 提高透明度和可持續性，該公司對爭議並不陌生，並在最近的北美市場擴張期間登陸了萬錦市。
2022 年 11 月，Shein加拿大分公司宣佈在萬錦市開設一個 170,000 平方英尺的倉庫和辦公室，作為其在加拿大的主要分銷中心。 新工廠預計到 2023 年底將增加 200 個就業崗位，不過年輕人對這些新增的就業機會並不買帳，該舉動尤其不受到關注可持續發展的年輕人的歡迎。
「快消時尚正在殺死我們的星球，」麥克馬斯特大學人權專業一年級學生Katie Swailes說道，她是約克地區非盈利青年組織Hand in Hand的現任主席，該組織受Shanta Sundarason指導。
「支持快消時尚的最大誘惑之一就是價格便宜得離譜，」 Swailes說。 「但我最大的建議是不要忽視購買此類物品的後果。」
該組織一直在向社區宣傳快消時尚的負面影響，包括將不想要的衣服進行填埋以及在製造過程中使用有毒化學物質。
「Shein 似乎是上述所有方面的主要貢獻者之一，」 Sundarason說。
Shein 於 2008 年在中國成立，面向 Z 世代和千禧一代購物者，目前估值高達 1000 億加元，超過 Zara 和 H&M 的總和。 Zara 在其網站上約有 600 種產品標有「新品」，而 Shein 每天以比競爭對手低得多的價格推出 6,000 多種新產品。
Shein 驚人的生產速度引發了人們對可持續性以及勞動力的擔憂。
Swailes說：「該公司存在許多在加拿大不受歡迎的問題，包括（據稱）服裝中含有有毒化學物質、使用童工以及對工人不公平的工資。」
Shein 在回應中表示，公司正在整個產品生命週期（從原材料到生產過程再到包裝）積極實施可持續發展驅動的舉措。
在之前的一份聲明中Shein表示，由獨立專家進行的審計駁斥了大部分指控。
Hand in Hand繼續施壓，要求 Shein 提高供應鏈透明度和可持續責任，同時贊助一項回收計劃並資助萬錦市一家由當地非營利組織經營的二手店。
與此同時，萬錦市對其屢獲殊榮的紡織品回收計劃感到自豪，該計劃已使超過 2000 萬磅不需要的紡織品無需進入垃圾填埋場。 Hand in Hand青年團體認為，萬錦市應該對違背其可持續發展目標的企業表達立場。
Bur Oak 中學 11 年級學生 Ami Shah 表示：「允許 Shein 進入萬錦市，只會摧毀我們一直在建立的所有價值觀，這對社區產生了非常負面的影響。」
萬錦市政府沒有直接回應對 Shein 發表評論的請求。
「萬錦市希望所有企業和居民遵守加拿大、省和地方的法律法規，並尊重人權，」該市經濟增長、文化和創業總監 Chris Rickett 表示。
Unionville高中12 年級學生Grace Song認為，受社交媒體影響的 Z 世代需要意識到快消時尚對消費者的實際影響，以便他們能夠採取一些力所能及的行動來實現更好的目標。
「我會認清我買的是什麼品牌，」 Song說， 「只要有可能，我願意去光顧像Thrift Stores一樣的二手店。」
「我們希望教育和鼓勵我們的社區首先選擇本地產品，並了解他們購買的產品來自哪裡，」 Swailes說。