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加拿大繼續堅定地與香港人民站在一起，支持他們的自由和民主，通過實際行動讓他們更易留在加拿大。
7月11日，國會議員蔣振宇在萬錦舉行的新聞發布會上宣布，政府將於8月15日取消香港人移民通道中加拿大工作經驗類別（B類別）的學歷要求。
新政意味著更多擁有加拿大工作經驗的香港人將有資格獲得永久居留權，不再受學歷限制。此外，它還簡化了申請流程，因為申請人不再需要提交教育證明。
具體來說，所有在過去10年內從專上院校畢業的香港居民現在可以在一年內工作1,560小時後即可申請永久居留權。
移民、難民和公民部長Sean Fraser稱取消 B 類移民的學歷要求是一個雙贏的局面。
他說：「這意味著我們可以歡迎更多需要我們支持的香港人來到加拿大，同時幫助加拿大企業利用已有工作經驗的工人填補勞動力缺口。」
自2021年起，加拿大通過專門的移民通道向香港人敞開大門。 除了現有的永久居留類別外，還有兩種途徑，即類別A（適用於加拿大境內的畢業生）和類別B（適用於具有加拿大工作經驗的個人）。
「我們的政府認識到，真正的人才和寶貴的專業知識不僅僅由教育證書來定義，」蔣振宇說。
一些港裔加拿大組織，包括多倫多港加聯，對這一消息表示歡迎，但認為申請開放式工作簽證、學生簽證以及A類和B類移民的障礙仍然存在。
港加聯通發言人黃冠能指出，兩個最顯著的障礙莫過於香港警隊拒絕發出無犯罪紀錄證明書及示威者的犯罪紀錄。
他說：「我們期望移民部明白，自2019年以來，香港政府以暴動、非法集結、洗黑錢、煽動等罪名，按政治需要任意檢控。香港人的簽證及移民申請，在不能提供無犯罪紀錄證明書或有前述『罪行』紀錄時，實在亦應獲移民部接納。」
當被問及新政策是否代表香港的民主情況進一步惡化時，蔣振宇沒有發表評論，只表示政府正在密切關注那裡的局勢。
黃冠能則表示，港加聯會和其他友會將繼續推動移民部移除港人移民加拿大的不必要障礙。
截至2023年4月30日，加拿大已通過特別通道接納3,122名香港人成為加拿大永久居民，其中A類2,358人，B類764人。