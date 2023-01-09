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安省23號法案論壇（Ontario Bill 23 Forum）由安省政經民社（Active Community Engagement Ontario）參與組織，旨在剖析新立法的23號法案，並向當地居民揭示其利弊。論壇於 12 月 16 日在萬錦市的王府井購物中心舉行。
萬錦和約克區議員何胡景與第二選區議員劉肇麟出席論壇，與與會者討論並回答問題，同時分享他們的觀點。
安省第 23 號法案，也稱為「更快建造更多房屋法案」，於去年 10 月由市政事務和住房部長Steve Clark 提出，希望通過在未來 10 年內建造 150 萬套住房，並加快建設速度，解決本省的住房供應短缺問題。
該法案於10月25日通過一讀，並於11月28日獲得御准成為新法律，但由於如此具有影響力的法律在如此短的時間內就被通過，引發了巨大爭議。
一些反對者表示，該法案沒有解決保障性住房問題，因為它在建設保障性租賃住房方面沒有提供足夠的舉措。 還有一位出席論壇的居民擔心，新法案會導致更高的地稅。
為了幫助土地開發商加快新房建設並降低整體價格，23號法案減少或免除了本應由市府收取的部分土地開發費，此舉的有效性受到兩位議員的質疑。
何胡景和劉肇麟均認為新法案不會降低房價，同時，減少的收費最終將由納稅人承擔，否則將不得不削減一些市政服務以彌補收入損失。
另一方面，兩位議員還表示，加快住宅建設意味著該市將不得不提高建設道路、供水和污水處理、雨水管理系統、學校和社區中心等設施的能力，但是何胡景和劉肇麟對萬錦市政府是否能在如此緊迫的時間內完成這些建設表示質疑。
「毫無疑問，23 號法案的初衷是好的，因為我們確實需要一項政策來解決住房問題，」ACE 在新聞稿中寫道。 「不過，這項法案的推進速度似乎有點太快了，大家還沒有完全了解它是怎麼回事，我們的目標是讓居民更多地了解這項新法案，更加關注它，並意識到它將如何影響每一位居民。」