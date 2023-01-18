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萬錦長大的陳辰因其在提高人們對亞洲二戰暴行的認識方面所做的努力而獲得了 2022 年 CPAC 年度青年成就獎。
陳辰畢業於麥克馬斯特大學，目前在多倫多大學分子遺傳學系攻讀碩士學位。 在從事學術研究的同時，她一直在戰爭罪與正義、個人與國家責任、人體實驗與生化戰等問題上積極發聲。
從小和祖父母一起生活在萬錦市的陳辰，從與長輩的閒聊中了解到很多鮮為人知的歷史。
「我的祖父母來自南京和上海，他們親身體會並告訴我的二戰經歷與我在這裡的歷史課堂上學到的非常不同。 亞洲戰場上發生的一些悲劇，例如大屠殺等，在加拿大歷史書上並沒有涉及，」陳說，這種別人不能感同身受的體驗讓她感到很沮喪。
為了向更廣泛的人群展示更完整的歷史，陳決定做些什麼，其中一項努力就是將二戰幸存者及其家人的聲音保留下來。
在過去的五年裡，陳在多倫多的亞洲二戰歷史學習和保護協會 (ALPHA) 擔任誌願者，參與和組織了各種活動。
作為 ALPHA 麥克馬斯特分會的聯合主席，她通過第一手資料、圖片展覽和電影放映等方式，激勵其他學生領袖和熱情的誌願者團隊學習這段歷史。
她還與其他校園組織合作，舉辦了一系列研討會和辯論會，主題包括：戰爭和正義、個人和國家責任、人體實驗和生化戰等。
令陳驚訝的是，許多非亞裔的學生也積極參加到這些活動中，這更加強了她的信念，即人權是普遍的，以史為鑒，相關經驗甚至可以應用於現代世界事務中。
進入碩士課程後，陳辰成為了 ALPHA 在多倫多大學的傳播總監，她製定了社交媒體策略以吸引更多學生，比如藝術比賽和聚焦亞洲二戰倖存者的播客。
在 COVID-19 封鎖期間，陳還為 ALPHA 的亞太和平博物館做誌願者，研究和幫助他們創作可永久展覽的內容。
在得知自己獲得青年成就獎時，陳辰既感激又謙卑。她的家人也出席了頒獎晚會，見證了這一刻，並深深為她感到驕傲。 能夠得到CPAC的認可，陳說這是一個巨大的鼓勵。 未來，她計劃繼續倡導對亞裔加拿大人很重要的，卻未被重視的問題。
以「成就與夢想」為主題，年度盛會為 CPAC 的研究、培訓和公共教育計劃籌集資金，以提高人們對反亞裔種族主義的認識並打擊反亞裔種族主義，並促進種族平等、多樣性和包容性。