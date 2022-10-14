This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10731945-chinese-voter-guide-launched-to-overcome-language-barriers-for-markham-citizens/.
隨著 2022 年萬錦市選的臨近，萬錦官方選舉網站上寫道：「查詢2022年萬錦市選舉相關的最新和最可信的官方來源。」
雖然這對一些人來說很有吸引力，但它並不適合萬錦市的每個人。據部分市民透露，並非每個選民都能平等地使用自己的母語獲得經過核實的選民信息。
Kwok Hei Leung 已在萬錦市居住超過 10 年。 49 歲的他將在今年10月的市政選舉中投出自己的第一票。
「我的英語不是很好。雖然收到了候選人的各種傳單，但有些是用中文寫的，我不確定他們說的話是否可信。」
在萬錦官方選舉的網站上查看了大量的選民信息後，Leung表示自己碰壁了。
「官方網站上的所有選民工具均以英文提供。我甚至找不到我所在的選區，也不確定我是否在登記投票名單上。」
根據 2016 年的人口普查，萬錦市有 114,950 名華裔居民，佔該市人口的三分之一以上。超過 22% 的居民會說粵語，近 13% 的居民在日常生活中使用普通話。
加拿大華人政治事務委員會 (CCPAC) 的聯合創始人Karen Woods 確認，語言障礙可能而且已經導致了選民的冷漠。
「雖然看到萬錦市在在線選民信息等數字民主工具上投入了資源，這令人鼓舞，但僅以英文提供這些信息是不夠的，」她說。
「使用微信作為唯一交流方式的加拿大華裔選民不斷受到錯誤信息和假新聞的轟炸。」
CCPAC 總經理 Ivy Chen 也對獲取選民信息的語言障礙表示擔憂，並認為它將在某種程度上影響決策。
「我經常從我們的社區聽到，他們只是投票給華裔，而不是有機會真正了解選舉製度。」
為了打破不會說英語的華裔選民所面臨的語言障礙，CCPAC 於 9 月 26 日推出了針對華裔選民的獨特指南，名為 Voters' Compass（指南針）。它向選民提供可信和負責任的信息，候選人的個人網站都帶有官方標籤。
候選人會通過電子郵件收到通知，並可以根據需要選擇澄清信息。此外，該網站還會定期跟蹤和更新候選人的競選活動和競選活動中的承諾。
網站涵蓋了大多數擁有大量華裔加拿大人口的城市，包括萬錦、烈治文山、士嘉堡和 GTA 的許多地區。在未來的選舉中，它將繼續擴大其在加拿大各地的影響力。
全加華人協進會社交媒體和網絡仇恨項目負責人 Ryan Chan 對此舉表示歡迎，並表示各級政府必須確保以盡可能多的語言提供基本的公共信息。
「如果我們的政府希望不僅賦予說英語和法語的選民發言權，這些行動就勢在必行，」Chan說。
早在今年8月份，選舉溝通和社區參與經理Michael Blackburn回復了針對非英語人士的選民信息詢問，並指出，「萬錦市將在官方網站上用多種語言提供關鍵選民信息，其中包括在選舉前使用中文。」
目前，萬錦選舉網站上的選民信息工具提供除英語外的七種語言，包括波斯語、法語、旁遮普語、簡體中文、繁體中文、泰米爾語和烏爾都語。
居民如有需求，可撥打選民幫助熱線：905-477-7000 轉 8683，他們提供超過 150 種語言服務。