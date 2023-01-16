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以下是 2022 年佔據萬錦市新聞頭條的四位新聞人物及事件：
劉永康，喜悅小廚老闆
2022年8 月 27 日至 28 日週末，萬錦市喜悅小廚發生大規模食物中毒事件，導致 12 人就醫，老闆劉永康認為他的餐廳也是此次事件的受害者之一。
原本打算購買的沙薑粉不知出於什麼原因被貼錯了標籤，導致他使用的調味品裡含有草烏粉，因而致多人中毒。雖然約克區公共衛生部門排除了蓄意投毒的可能性，喜悅小廚依舊在重新開業後失去了約三分之二的顧客。
10 月份，衛生部門發布了另一則食品召回警告，提醒居民及時丟掉同一品牌——威威（Mr. Right ）的沙薑粉，令劉老闆感到沮喪的是，即使此次召回與他的餐館無關，喜悅小廚的照片還是出現在了許多媒體頭條上，似乎暗示他的餐館與中毒有著某種聯繫。
他表示，目前餐館的生意比較穩定，他和家人正在逐漸從中毒事件和鋪天蓋地的媒體報導中恢復過來。 劉生很感激鄰居們在了解了整個故事後選擇相信並繼續支持他的生意，他希望過去的事就讓它過去。
非官方的中國海外公安局
根據西班牙人權組織 Safeguard Defenders 9 月份發布的一份報告，據稱中國在世界各地開設了非官方派出所，其中兩個位於萬錦市。
該報導在社交媒體上引發了巨大反響，並在 10 月份的萬錦市議會候選人會議上掀起了軒然大波。 市長和地區議會的候選人被問及他們對所謂警察局的看法。
報告指出，中國海外派出所均隸屬於中國兩個地方級警察部門——福建省福州市公安局和浙江省青田縣公安局。
青田縣警方在中國舉行的新聞發布會上指出，海外派出所「為海外華人提供警務服務」，其中包括更新中國駕照。
加拿大皇家騎警則表示，他們正在調查可能的「外國勢力幹預」，並希望與任何可能受到所謂未申報的中國「警察服務站」威脅、騷擾或恐嚇的人交談。
加拿大和解圖書館
當第二個真相與和解日臨近時，萬錦 Giving Tree Unionville 的創始人 Shanta Sundarason 發起了一個名為「加拿大圖書館」的草根藝術裝置項目，以引發關於失蹤和被謀殺的原住民婦女和兒童話題的討論。
「只有分享真相，才能實現真正的和解，」 Sundarason 說。
8,000 多本精裝書分別用原住民風格的織物包裹起來，遇難者或失蹤者的名字用金色字體印在這些書的書脊上，書籍本身即為一個令人眼花繚亂和多樣化的本土設計展示。
除了圖書館和醫院等公共場所，這些書架還在所有的宜家加拿大門店展出。最新的裝置於 11 月 24 日在萬錦市的一家當地商店滿記甜品亮相。
通宵排隊等候家庭醫生
來自社交媒體的一段視頻顯示，2022年3 月 15 日，萬錦廣場內一家中文醫生診所在開業前夕迎來了數百名患者排隊。容仁凱診所的接待員表示，一些患者甚至從前一天晚上就在門外排隊，只為拿到登記表格。
在萬錦市，許多年長的華人移民迫切希望看到會說中文的家庭醫生，因為這會讓患者感到安心，並更容易理解自己需要的治療和護理。但是，中文醫生目前可遇不可求，許多患者甚至需要經過多年的等待才能最終被接收。
來自《加拿大家庭醫生》的數據顯示，他們從 2021 年開始對 1,000 多名家庭醫生進行了調查，五分之一的人計劃在未來五年內停止執業，這對社區中本就沒有足夠家庭醫生和急診室人員配備困難的情況更是雪上加霜。