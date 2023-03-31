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由 Call2Recycle 和 Earth Rangers 主辦的第一屆安大略省電池閃電戰（Battery Blitz）將於 4 月舉行。 本月早些時候在萬錦市St. Anthony Catholic小學舉行的啟動儀式上宣布了這一消息。
該競賽每年舉辦兩次，分別在 4 月和 10 月，與加拿大各地的合作小學一起舉辦，主要目的是鼓勵學生在比賽期間收集盡可能多的廢舊電池，而收集電池最多的學校將獲得現金大獎，可以用來購買境教育和相關材料。
通過這個活動，學生可以養成終身習慣，並在管理環境方面發揮積極作用。
自 2016 年以來，這項比賽一直非常受歡迎，目前已經在British Columbia, Saskatchewan, Manitoba和Prince Edward Island等省份開展。 Call2Recycle 總裁 Joe Zenobio 認為，將比賽擴展到安省是一個巨大的進步，現已有 40 多所新學校報名參加比賽，預計今年還會有 60 多所學校參賽。
「Call2Recycle 致力於通過其廣泛的收集和回收網絡幫助實現安省在 2023 年收集 350 萬公斤廢舊電池的目標，」他說。
比賽結束後，廢舊電池將被收集並運往安省或鄰近省份的分揀中心，根據尺寸、類型和化學成分進行分類。
Zenobio 解釋說，一旦它們被分類，每種類型的電池就會被送到不同的回收廠，在那裡電池被分離成獨立的組件，這樣就可以正確地重複使用。
大多數電池的組件都很簡單，Call2Recycle 能夠重複使用這些組件來製造許多常見物品，如不銹鋼廚房用具或自行車等，而其他含有稀有金屬的電池，如鋰電池，用於筆記本電腦和電動汽車等，可以將其回收利用，製成新電池。
「每個人都可以在保護環境方面發揮作用，這就是為什麼看到小學生通過 Battery Blitz 收集比賽帶頭清潔社區特別令人鼓舞，」安大略省環境、保護和公園部長David Piccini說。
2022年，全國共有53所小學參加了這項比賽，收集了超過13,700公斤的廢舊電池用於回收再利用。
自 1997 年成立以來，Call2Recycle 已從加拿大垃圾填埋場轉移了近 4000 萬公斤電池。 它在加拿大各地擁有10,000 多個參與收集點的網絡，包括在各零售商和市政設施內。
有興趣參加本次電池閃電戰的安省小學，可以通過聯繫 lgalati@earthrangers.com 報名。