This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Jay Gutteridge at https://www.yorkregion.com/news/dine-safe-york-markham-supermarket-charged-with-health-infractions/article_62d44183-909d-596e-bb07-7008de40a40f.html.
公共衛生檢查員指控約克區一家超市在 3 月 20 日至 26 日期間違反了該省的《健康保護和促進法》。
鼎泰超市（FoodyMart），位於萬錦市7號高速5221，於 3 月 23 日被指控將洗手臺用於給員工洗手以外的用途；未能保護食品免受污染或摻假；以及在內部溫度低於 60 攝氏度的情況下熱保存有潛在危險的食品。
以上指控並不代表該超市的衛生檢查不合格，只表明了店家存在的客觀問題。他們仍然有機會通過整頓，並在通過衛生檢查後重新或繼續營業。
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YorkSafe 檢查項目的網站請訪問 york.ca/yorksafe， 它旨在向公眾提供有關檢查約克地區食品場所、沙龍、水療中心、日託中心和娛樂水上設施的信息。
您還可以致電 1-800-361-5653、TTY 1-866-512-6228 或訪問 york.ca/foodsafety 聯繫 York Region Health Connection，了解有關食品場所公示系統、YorkSafe 報告、健康飲食或任何其他與健康相關的話題。