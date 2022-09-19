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萬錦喜悅小廚發生大規模食物中毒導致 12 人入院事件已經過去了幾週。約克區公共衛生部門排除了故意下毒的可能性，該餐館也於事發兩天後恢復營業；然而，重新開門並沒有帶回因此事件失去的客戶。
9月8日，加拿大中餐及酒店管理協會（CCHAC）與喜悅小廚老闆劉永康舉行新聞發布會，向公眾澄清事件原委。
「我們的餐廳也是這次中毒事件的受害者，」劉說。
據他介紹，這道讓 12 人生病的菜——手撕雞，是用一種亞洲常見的調味品製成的。 「那天我們去超市購買沙姜粉，結果卻買到了草烏粉，只因為這兩種產品被貼錯了標籤。」
也就是說，雖然劉先生購買的商品包裝上的漢字是「沙姜粉」，但商品的實際代碼卻是草烏粉。
多倫多大學繼續教育學院中醫藥首席講師李燦輝證實，草烏是一種傳統中草藥，但如果處理不當可能會導致嚴重中毒。
他指出，草烏的主要功能是祛風止痛，但由於這種植物中含有多種生物鹼，所以毒性很大。「不可直接服用；在大多數情況下，中醫都是將其做外用而不是內服。」李燦輝說，建議普通消費者不要在沒有醫生建議的情況下隨意使用。
雖然劉先生對這次大規模中毒事件的後果表示遺憾，但他強調這不是他的本意。
CCHAC 主席侯朋朋表示，在約克區公共衛生部門的官方結論出來之前，社交媒體上就有許多未經進一步調查的指控，惡意揣測為是「人為下毒」，這些負面影響導致這間餐廳在重新開業後，損失了超過三分之二的客戶。
萬錦市議員何胡景也註意到了網上對喜悅小廚的攻擊。他鼓勵居民要以事實為準，不要被一些聳人聽聞的標題所蒙蔽，因為這些不負責任的言論會嚴重傷害到一家立足並服務於當地社區的小企業。
劉先生是一位擁有超過10年烹飪經驗的粵菜廚師。 2021年11月，懷著對餐飲的熱愛和對美好生活的憧憬，他用多年來積攢的50萬加元接手並重新裝修了餐廳，並於2022年5月正式開業。然而，中毒事件完全出乎了他的意料。
作為餐廳的常客，市議員楊綺清表示，看到原來經常在下午就大排長龍的餐廳現在門庭冷落，令她感到很難過。她說，喜悅小廚的食物和服務質量都非常好，價格也非常合理，人們不應該因為一次意外事故就不再幫襯這家當地企業。
侯朋朋坦承，中毒事件不僅對喜悅小廚造成了傷害，多家中餐廳因提供與中毒菜餚類似的食物而受到顧客質疑，導致訂單急劇下降。疫情後的重啟本就困難重重，她不希望中餐業因此雪上加霜。
代表CCHAC背後的1,000多家中餐館老闆，侯朋朋呼籲食品供應鏈中的所有從業者嚴格控製從包裝、標籤、分發、庫存和採購的各個環節，由訓練有素的專業人士去做專業的事。
她說：「這個行業的每個人都應該承擔起責任，恢復和維護中餐業的聲譽，杜絕此類事件再次發生，不再讓食品安全問題成為行業的痛點。」