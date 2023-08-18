This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/news/i-know-how-powerful-unconditional-love-is-an-asian-mom-s-exceptional-acceptance-for-her/article_4f9cf0bf-44e5-5c28-bbca-fbce8c394078.html.
來自萬錦市的Kingsley Guo作為一位華裔同性戀兒子倍感驕傲和自豪，這是因為他擁有來自三代人四個不同國家親人毫無保留的愛。
Kinsley的母親高彤表示：「我很自豪，我的兒子能成為他想成為的人。」
6月是加拿大的驕傲月，20歲的Kinsley正在紐約大學Tisch藝術學院學習戲劇，他收到了來自加拿大的父母、英國的姐姐、泰國的阿姨，甚至是86歲的姥爺從中國發來的暖心短信。
姥爺通過Zoom對Kinsley說：「我希望你能驕傲地生活，驕傲地展示你是誰，做一個受人尊敬的好人。」
今年，Kinsley和父母參加了多倫多的同志大遊行，同時，Kingsley和他的姐姐Benita參加了紐約的同志大遊行。
然而，這樣的美好氛圍其實來之不易。高彤與家人花了數年時間，經歷了苦樂參半，才最終接受了兒子的性取向。
據家人透露，Kingston在13歲時從北京回到多倫多後，經歷了一段艱難的時期。他頭痛得厲害，不能上學。
高彤回憶說：「直到他想自殺，我們才意識到他患有抑鬱症。」
2017年6月25日，15歲的Kingsley讓媽媽開車送他去多倫多市中心，當他們一起觀看世界聞名的驕傲遊行時，Kingsley抓住機會宣布：「媽媽，我是同性戀！」
那一刻，高彤嚇呆了。
當時，她忘記了時間，但是看到了快樂的人群，自由和歡樂，她對兒子說：「不管你是誰，你永遠是我的兒子。我愛你，我關心你的健康和安全。」
「從那一刻起，我明白了無條件的愛意味着什麼，」高彤說。
又過了18個月，他們才向Kingsley的父親透露實情。父親Robin Guo表示理解，不過他還是覺得丟臉，甚至希望這都是一場夢。
2019年，高彤發起並主辦了一場前所未有的研討會，把所有說普通話的同性戀群體的家人和朋友聚集在一起。從那以後，她幫助了許多無法接受孩子性取向的父母。
「當人們知道你在支持你的同性戀兒子時，他們的接受度可能不是那麼高，」這位慈愛的母親說。「我曾經被一位家人的朋友口頭欺凌，我發起舉辦LGBTQ+主題的讀書俱樂部活動被人們拒絕。」
在今年的遊行之前，高彤也在社交媒體上收到了許多仇恨言論，以至於她覺得必須向約克警局提交仇恨和偏見報告，警方隨後為她提供了集會的安全措施建議。
安省註冊心理治療師Petrus Tung表示，「高彤一家的故事在亞裔社區是一個罕見的例子。」
Tung致力於為有同性戀和變性孩子的華裔父母提供諮詢。他說，考慮到亞裔傳統文化的傳宗接代和愛面子，很多父母在類似高彤的處境下，真的會很掙扎。
Tung本人在移民加拿大之前，曾在台灣和馬來西亞任職天主教神父十多年。
他說：「在教育和減少偏見方面，亞裔社區要真正接受同性戀，還有很長的路要走。」
但他相信，高彤一家的故事對那些仍然陷在困境的人來說，是一種鼓舞。
「在我支持我的同性戀兒子的六年曆程中，我知道無條件的愛是多麼強大。有了這些，我們就能保護我們的孩子，創造一個更美好的世界，」高彤說。