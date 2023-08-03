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經過多年的研究和開發，Minto Communities GTA 在萬錦市 Union Village 社區推出了與 Metropia 合作開發的首個淨零住宅。
經加拿大住宅建築商協會認證，Minto 的淨零住宅將通過一系列創新功能在一年內產生與消耗的能源一樣多的能源，同時提高房主的舒適度。
Minto 總裁Brent Strachan表示：「在萬錦市和大多倫多地區，首個淨零住宅的出現是一個里程碑時刻，代表著未來的發展，更高效、更可持續的住宅對於減少溫室氣體排放、創造更健康的未來至關重要。」
加拿大Minto社區自 2008 年以來一直致力於淨零住房建設，該公司在提高住房的整體效率方面取得了長足的進步。
例如，該公司推出了由三片玻璃組成的三層玻璃窗，提供更好的隔熱屏障，減少了熱量逸出，同時降低外界噪音，在減少熱量損失的同時讓家更安靜。
突破性的空氣密封技術 - AeroBarrier 技術 - 始終保持均勻的溫度，這在降低能源費用方面發揮了重要作用。
在節水方面，全屋安裝的高性能馬桶、水龍頭和淋浴噴頭每年可節省數千升水。
此外，覆蓋屋頂的太陽能電池板將產生清潔的可再生能源，而 Minto 的淨零設施包含更堅固的屋頂桁架可以支持未來太陽能電池板安裝的更高負載。
Minto 在新聞稿中稱：「第一批淨零住宅旨在減少 60% 的能源消耗和 36% 的碳排放。」
除了舒適性和效率之外，淨零住房還可以保護房主免受未來能源價格上漲的影響。
根據 Minto 的估計，與標準住宅相比，淨零住宅每年可節省 1,910 加幣的開支，包括天然氣和水電。
淨零概念推出後受到買家追捧。
在 2022 年 4 月的第二階段銷售中，Union Village 引入了淨零住宅升級，這促成了該項目的出色反響和銷售成功。
市長薛家平歡迎首個淨零住宅落戶萬錦市。他說：「萬錦市的目標是到 2050 年成為淨零社區，該項目是我們如何繼續致力於環境可持續發展的一個很好的例子，以確保今天和子孫後代擁有更綠色的未來。」
Union Village現正在建設中。 到目前為止，已有 215 所房屋建成併入住。 作為第二階段的一部分，總共將建造 22 棟淨零住房，並將於 2024 年至 2025 年期間竣工，價格（截至 2021 年初）為 1,709,900 加元至 2,649,900 加元。