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多倫多初創公司 CatchCorner 推出了一款應用程序，用戶只需點擊幾下鼠標即可租用曲棍球場、溜冰場和籃球場等數千個體育設施。
其中，人們可以租用的最獨特的空間之一是萬錦伊斯蘭中心 (ICM)，該中心定期舉辦跨宗教外展計劃和社區活動，但很少有人知道這座清真寺還設有多功能體育館， 為社區提供參與各種運動的機會，包括空手道、籃球、乒乓球、羽毛球、曲棍球、板球、排球。
「我們感謝 CatchCorner 在他們的應用程序上列出我們的設施。 進入 CatchCorner 明顯增加了本寺的市場價值，並提供了急需的社區知名度。」ICM 經理 Mohammed Nabil 說道。
Nabil高度認可了這款應用程序給ICM帶來的積極影響。 例如，他說，他們正在尋找一種途徑來宣傳他們全新的籃球場，CatchCorner 正好幫助他們填補了這一空白。
CatchCorner 應用程序目前在加拿大各地擁有超過 350,000 個可供租賃的場地，其中僅大多倫多地區就有超過 190,000 個設施，從私人作坊、社區中心、學校到 NHL 球隊訓練設施等，涵蓋範圍非常廣泛。
CatchCorner 聯合創始人兼首席運營官 Maya Azouri 表示：「我們的平台使居民能夠使用自己社區中不同規模的設施。我們與這些機構合作，展示可用性並為所有年齡段的體育愛好者提供無縫的預訂體驗。」
CatchCorner 公司成立於 2019 年，該應用程序背後的靈感源於 Azouri 個人在尋找和預訂運動場地的困難。
「我們從客戶的角度注意到了許多挑戰——我可以在哪裡租賃？ 我該給誰打電話？ 有哪些可供選擇？ 這些都是費時又乏味的問題，”她不禁想到，“如果在 Expedia 上預訂酒店如此簡單，為什麼在體育設施上就不能同樣方便呢？」
從成立到現在，Azouri 經歷了許多挑戰，包括創業最初的障礙、弄清楚如何設計和構建應用程序、尋找合適的團隊、擴大客戶群以及在 COVID-19 期間因政府原因關閉設施停工等。
2021年，CatchCorner與《體育畫報》達成合作共識。 這種合作關係促進了該應用程序的跨類別增長和地域擴張。 2022 年，CatchCorner 為其合作夥伴設施處理了 2000 萬加幣的預訂，每月活躍用戶從 50,000 人增長到 150,000 人。
在慶祝成就的同時，Azouri知道還有很多工作要做。
「我們很高興能夠幫助人們在尋找設施和客戶方面節省時間和精力。 我們的目標是鼓勵青少年和成人更多地參與到體育、健身和愛好中來，」她說。