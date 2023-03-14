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22 歲的萬錦電影製片人Eric Tomjenovic正在製作一部名為《唯一的出路是墮落》（The Only Way Out is Down）的短片，由他兒時的朋友Joseph Bigioni擔任編劇和導演。
這部電影講述的是一名政治工作人員背叛了他的國會議員，並受命破壞一場籌款活動以展示他對新主的忠誠。 如 Tomjenovic 和 Bigioni 所描述的那樣，「它是一部90年代的動作片和《十一羅漢》相結合的電影。」
這兩個年輕人都在萬錦市長大，高中畢業後分別去了約克大學和漢博學院追尋電影夢想。 「我們小時候就認識了，長大後我們又因為對電影的共同熱愛重新建立了聯繫，」Tomjenovic 說。
儘管 Tomjenovic 和 Bigioni 在電影學院都參與過不同的製作，但這是他們第一部獨立電影，也給了這對年輕人選擇的機會，可以把製作團隊帶回萬錦，並讓各自的朋友和家人參與創作過程。
Tomjenovic 表示，在第一個拍攝階段，有一個場景包含了 30 名群眾演員，他們都是來自萬錦市的朋友和家人。「能夠讓朋友和家人參與到我們的創作過程中，讓人非常欣慰。 」
自 2020 年以來，Bigioni一直在潛心創作這部雖然只有20 分鐘的電影。在拍攝過程中，他和 Tomjenovic 克服了各種挑戰，尤其當新冠疫情突如其來為世界按了暫停鍵，他們的選角、團隊組建和尋找合適的拍攝地點等，都面臨著許多困難。
在編寫劇本時，Bigioni覺得一切都可以輕鬆實現，但真正當鏡頭開始運轉時，他才發現，在預算有限的情況下完成一部真正可以表達他思想的電影並不容易。
幸運的是，在當地企業的支持下，他們先後在萬錦高爾夫球場、劇院和商店等多個取景地拍攝，並最終於1 月底殺青。 電影預計將於今年晚些時候通過電影節或網絡上映。
萬錦市一直鼓勵人們拍攝以這座城市為靈感的電影。
「這是一個擁有豐富、多元化和創造力的社區，人們有興趣與世界分享其文化，」 萬錦市經濟增長、文化和創業總監Chris Rickett說，「我們吸引了許多有趣的電影製作人在這裡講述他們的故事。」
Rickett還表示，萬錦市以多種方式支持電影製作人，包括協助他們與拍攝地點建立聯繫，以及為年輕電影人提供小型企業資助計劃 Starter Company等。
目前萬錦市正在製定新的經濟發展和文化戰略，該戰略的一個重要部分就是確定如何發展萬錦創意和數字媒體部門，包括潛在的電影製作機會。
如果居民願意分享他們對本市藝術和文化的看法，並幫助製定該戰略，請訪問Markham.ca獲得更多信息。