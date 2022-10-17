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成立於 2012 年 8 月的「天才服務中心」 (Gifted People Services)是安省註冊的非營利機構，服務的特殊兒童包括自閉癥、唐氏綜合癥、 腦癱、多動癥、癲癇、學習障礙、選擇性失語和其他發育遲緩問題。10月21日，他們將通過籌款晚會慶祝其成立十年的裏程碑。
GPS 是加拿大第一個也是最大的以普通話為主的能提供全方位服務給特殊兒童家庭的機構，也是最多元化的機構之一，擁有來自12個國家的教師，提供16種語言，為有發育障礙兒童的家庭提供全方位的服務。
創始人、同時也是一位自閉癥兒童的母親蔣瑜說，自 2012 年以來，GPS已為 900 多個家庭提供服務。回顧過去十年，她沒想到自己當初成立的一個小小的父母支持團體能夠發展成為今天如此龐大的規模，在萬錦市、多倫多、旺市和阿賈克斯設有四個校區。
「我當時只是想創建一個平臺，讓父母們聚在一起吐吐苦水，和他們分享我自己的經驗，比如何申請政府補助等，」 蔣瑜說，大約五年前，GPS 開始提供應用行為分析（ABA）、強化行為干預（IBI）、音樂治療和言語治療等項目。 「因為我們意識到，對於父母來說，拿到補助不是最終目標，更重要的是實實在在地幫助並滿足孩子的特殊需求。」
在GPS的幫助下，許多孩子取得了長足的進步，有的在繪畫和彈鋼琴方面表現出了極大的天賦。這些成績在蔣瑜看來是這十年來最大的收穫。
「GPS 陪伴了許多孩子，從蹣跚學步到如今的青少年。隨著他們需求的變化，我們想要提供的服務也需要進一步擴展，」蔣瑜說，她正在考慮設立日托機構（day programs）和團體之家（group homes），這樣孩子們即使長大了仍然有地方可去，不會感到被冷落。
作為一個相對比較小眾的非營利組織，蔣瑜坦承GPS從政府獲得的補貼有限，僅佔其運營開銷的15%；其餘大部分資金來自籌款。 「如果我們想保持高質量但低價位的服務，必須依靠社區和企業的持續支持。」
如果您也想為受發育障礙影響的兒童及其家人捐款，請訪問 giftedpeople.ca/donate。有關十週年慶典的更多信息，請訪問 giftedpeople.ca。