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Ignite Fair在11月5日舉辦了一場虛擬互動活動，有300多名學生和90多個非營利組織參加。 作為加拿大最大的青年志願者博覽會，其總部位於烈治文山，致力於將人們與社區中各種組織提供的志願者機會聯繫起來。
在大流行之前，Ignite Fair曾經是每年在烈治文山表演藝術中心舉辦的大型展覽活動，吸引超過200人聚集，了解更多有關當地志願者機會的信息。
在過去兩年的大流行期間成功舉辦了兩場虛擬展會後，Ignite Fair於2022年11月嘗試舉辦了一場線上互動活動，不僅將之前的現場展覽規模擴大了兩倍，還邀請了來自世界各地的年輕人參加。
「在某種程度上，我們利用了在線平台的優勢，除了給與會者帶來親身體驗，同時讓曾經受地域限制的學生更容易參加活動，」 Sophia Cai 說，她是該組織的聯合主席，也是一名12年級的學生。
Cai表示，他們收到的大多數反饋都是積極的，因為可以直接與各組織代表進行互動。她補充說，Ignite Fair 計劃在未來同時提供面對面和虛擬會議的機會，以便參與者可以兩全其美。
雖然Ignite Fair最初的參與者絕大部分來自約克區，但其團隊正在努力將組織帶到新的高度。目前他們正在進行省內擴張，首先是針對渥太華地區，將來Ignite Fair 希望在全國范圍內增加學生代表。
自2014年以來，Ignite年度志願者博覽會和相關活動吸引了大約 6,200 名學生參與，給他們提供了超過 28,000 小時的社區服務機會。