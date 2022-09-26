This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10701606-markham-votes-regional-councillor-candidate-allan-tam/.
姓名
譚國成
職位
約克區教育局主席兼萬錦I.T. 銷售主管
聯繫方式
E-Mail – vote@allantam.ca
Facebook – Allan Tam for Markham
Instagram – tam4markham
競選職位
萬錦區域議員
從政經驗
三任約克教育局委員（萬錦市）
為什麼決定參選？
我投身公共服務領域是因為我想建設好我們的社區。作為約克區教育局主席，我一直在為不同家庭的需要爭取，平衡預算，建立更多、更好的建設…令社區變得更強大而奮鬥。我決定參選是因為我已經準備好了要為財政責任、平衡預算、減少稅率而戰。
如何在這個角色中擁抱和擁護多樣性？
聖雄甘地曾經說過，「我們在多樣性中實現團結的能力將是我們文明的美麗和考驗。」我相信萬錦就是如此。因為她的多樣性，萬錦市是安省明珠。我將一如既往地推動和維護我們多元化的社區。
最關心的三個問題？
我從萬錦市居民那裡聽到的三個最重要的問題是：經濟/就業、住房危機和社區安全。
如果當選，100天內將完成什麼？
經濟/工作方面：
使萬錦市成為安省首屈一指的商業中心，為萬錦居民創造就業機會很重要。
住房危機方面：
與我們的政府夥伴合作，確保以負責任的方式在萬錦市建造更多房屋。
社區安全方面：
作為一名居民，我支持更多的社區警務行動，確保社區安全。