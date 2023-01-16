This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Brian Capitao at https://www.yorkregion.com/news-story/10827929-city-of-vaughan-hosts-lunar-new-year-celebration-returns-in-person-this-year/.
旺市政府將於1月14日週六舉辦春節慶祝活動，活動從中午12點開始至下午2點， 地點在2141 Major Mackenzie Drive。
農歷新年也被稱為「春節」，因為它是中國的傳統節日。在中國，長達15天的慶祝活動有多種習俗，包括徹底打掃房屋以帶來好運和交換紅包以促進繁榮。
農歷新年是一年的開始，許多國家文化都會慶祝農歷新年。
在世界各地慶祝的所有傳統文化節日中，農歷新年是亞洲社區最精心準備、最豐富多彩和最重要的節日之一。
市長鄧德華通過新聞稿表示，「農歷新年是慶祝亞裔加拿大人的貢獻並承認他們在城市建設中的重要作用的機會。現在是聚會、回憶過去一年並以新的希望和樂觀情緒展望未來的時候。我們期待著在1月14日星期六歡迎人們來到旺市市政廳，慶祝新年的繁榮，並向他們致以最良好的祝願。」