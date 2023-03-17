This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/whatson-story/10860957--what-happens-when-chinatown-goes-to-the-suburbs-markham-s-varley-art-gallery-wants-to-hear-your-stories-of-belonging/.
為紀念《排華法案》頒布一百週年，來自多倫多唐人街的一群名為「好久不見」（Long Time No See, LTNS）的藝術家和教育家受邀在今年夏天為萬錦市的 Varley 美術館舉辦展覽。
這個名為「嚮往、歸屬，100年，100個故事」的展覽，希望華人社區反思：「什麼（如文化身份認同、場所、習俗、人物、氛圍）讓你有歸屬感？我們如何生根？我們在和解中扮演什麼角色？我們紀念什麼？又遺忘了什麼？ 」
加拿大殖民歷史包括1923年實施的《華人移民法》（又稱《排華法案》）。該法認為華裔 「不適合入籍」，並在24年間禁止華裔入境加拿大。 《排華法案》迫使夫妻、親子分離，而這樣基於種族的歧視直到1967年才被從法條中刪除。
「我是排華時代的涓滴受害者」，LTNS主要發起人之一的Kwoi Gin說，這次展覽是他對祖先和所有先人的致敬。
駱奇光 （Keith Lock）也是該項目的成員之一，他是多倫多最初13個加拿大華人家庭之一的後代。 「我記得那些來這裡修建了鐵路卻因為排華法案而無家可歸的中國老單身漢。 我們早上開店時，經常會發現他們睡在門口，」他說。
在駱奇光看來，這樣的展覽非常有必要和有意義，因為它為加拿大華人的歷史和身份發聲，並向所有加拿大華人社區的人致敬。
談到 LTNS 的起源，Gin 解釋說，新冠封城期間，多倫多的士巴丹拿唐人街面臨著商舖倒閉，反華種族主義漸盛，士紳化加劇等重重危機。為了支持唐人街，一群藝術家和教育家們走到了一起。
出於對唐人街將不復存在的擔心，他們邀請社區居民在唐人街有溫情回憶的角落留影並分享故事。這些講述個人故事的照片成為了首次 「好久不見」的活動海報，而「好久不見」也成為了他們組織的名稱。在店鋪和社區中心的外牆和窗口張貼的200多張海報，重現了唐人街社區街坊鄰裏間的溫暖。
數十年來，多倫多近郊（如士嘉堡、萬錦、烈治文山）逐漸取代市中心的老唐人街成為了華人移民的首選。即將在於人村Varley藝術館舉行的展覽希望探索，當唐人街走向郊區時會發生什麽。
LTNS 是一個非營利性的臨時朋友團體，由 Gin、Lock 和其他九位不同世代和背景的加拿大華裔藝術家和教育家組成。
2023 年同時是加拿大排華法案和威廉姆斯條約簽署 100 週年，Richard Fung 教授希望通過將排華法案和威廉姆斯條約之間的時間順序聯繫起來，提高對前幾代加拿大華人鬥爭的認識，團結一致，幫助糾正加拿大建國時犯下的錯誤，即對原住民土地的暴力殖民。
「新來者可能繞過了市中心的唐人街，但『食物、家庭和祖先』仍然是把我們聚在一起的唐人街精神，」Gin鼓勵居住在郊區的華裔居民分享他們在市中心以外定居和成長的生活和經歷，以及如何看待此時此刻的生活與這片土地的關係。
您可以用英文或中文提交自己的故事，所有的圖片和文字都將被收錄並用於今年 5 月至 9 月在 Varley 美術館舉行的社區藝術展覽。欲了解更多信息，請訪問https://www.ltnschinatown.com/.