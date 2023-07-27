This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Brian Capitao at https://www.yorkregion.com/news/vaughan-celebrates-multiculturalism-with-tai-chi-in-park/article_3b94093a-288f-51aa-828f-217759f847f1.html.
一群來自中國的老年人將極具中國特色的太極和廣場舞帶到了位於旺市的Pheasant Hollow公園。
該活動的組織者已經退休了，10年前移民至加拿大，並在家門口的公園裡找到了社區的歸屬感。
自2013年以來，這群大爺大媽每週一至週五的早上都會定期見面，練習太極和廣場舞。
雖然活動的組織者和參與者大多都已年逾70，但仍然毅然堅持每天鍛鍊，不論是炎熱的夏天還是寒冷的冬天都抵擋不住他們的熱情。
在剛剛過去的端午節當天，他們還組織了專門的慶祝活動。這些老人雖然遠離了家鄉，但是在加拿大一個美麗的公園裡歡度了中國的傳統節日，並通過太極等傳統藝術和廣場舞等形式豐富了自己的社交生活。