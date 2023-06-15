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奧羅拉攝影師、詩人兼媒體人施雅芳暫時性地贏得了一場鬥爭——她的攝影和詩歌作品雖然被奧羅拉公共圖書館認為「有爭議」，但依然可以在圖書館不受審查地展出。
為了紀念國際婦女節，施雅芳關於婦女權利社會運動的展覽原定於3月6日至4月15日在圖書館的畫廊牆上展出。
不過在安裝當天，即3月6日，圖書館審查了施的作品，並要求其為反對省長福特的標誌和關於前美國總統特朗普的評論進行模糊處理。
經過兩週的鬥爭，圖書館董事會召開了一次特別會議來審核其公共藝術政策，並決定在3月20日允許施的作品按原樣進行。
她製作了10幅 24 英寸 x 36 英寸的海報：八張不同主題的女權社會運動照片拼貼畫、她的藝術家宣言和一首詩。
被圖書館認為「有爭議」，「不合適」的照片來自於 3 月 4 日的一場婦女遊行，其中兩張帶有「Stop Ford」標誌。
奧羅拉公共圖書館沒有回應 yorkregion.com 關於要求施雅芳展覽打碼原因的詢問，但之前的報導表明，圖書館認為自己是一家公共資助的機構，不參與黨派政治，因此不鼓勵在展覽中提及特定的政客。
然而，根據施雅芳的說法，去年 11 月，圖書館曾查看並批准了一張帶有「福特侵蝕自由」口號的工人權利拼貼畫照片。
施堅持要舉辦一個不受審查，不被打碼的展覽，並表示圖書館應履行其使命宣言所認可的義務和承諾：「圖書館的責任是通過將圖書館的所有公共設施和服務提供給所有需要它們的個人和團體來保障言論自由的權利。」
「這個展覽與黨派政治無關，」施在給圖書館的一封電子郵件中說， 「這是關於婦女的基本人權。」
另外一點讓施雅芳感到困惑的是，圖書館允許她展示伊朗和華人社區婦女權利抗議的照片，卻容不下那些批評加拿大民選政客的照片。
施希望確保圖書館繼續為所有人提供設施和社區服務。 她說，這不僅關乎這個展覽，而是關乎圖書館的政策和保障言論自由權。
對於奧羅拉圖書館董事會最終決定撤銷審查的決定，施雅芳表示歡迎。
「他們通過努力使圖書館空間更多樣化和包容，」她說。 「我相信，在根據《權利與自由憲章》對公共藝術政策進行審查和修改後，我們的圖書館將得到進一步加強，新政的實施必將有利於圖書館、藝術家、我們的社區和整個社會。」
在施的展覽獲得許可後不久，奧羅拉市長Tom Mrakas在推特上發表聲明，稱讚圖書館傾聽居民的擔憂並改變了決定。
「本鎮強烈支持藝術和隨之而來的藝術表現形式，」Mrakas 說，「我認為所有公共機構都必須不斷審查他們的政策和指導方針，以確保它們盡可能進步和包容。」