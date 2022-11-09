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萬錦公共圖書館 (MPL) 最近添加了一系列癡呆癥護理工具包，幫助人們與親人互動，同時幫助他們鍛煉大腦並保持技能。
與整個加拿大的趨勢一致，萬錦市的老齡人口正在逐步增長。圖書館的新聞稿指出，目前加拿大有超過 500,000 人患有癡呆癥，預計到 2030 年將有 912,000 名患者。
當親人被診斷出患有癡呆癥時，很可能成為生活的轉折點。照顧患有癡呆癥的人在很多時候都是具有挑戰性的，因為他們的認知能力和記憶力持續下降，而圖書館最新推出的癡呆癥護理套件旨在刺激癡呆癥患者的大腦並幫助他們保持認知能力。
據介紹，每個工具包都配有一套獨特的活動裝置，例如書籍、遊戲、DVD 或拼圖等。需要的居民可以在線預約或在 Markham Village、Unionville 或 Thornhill 社區中心圖書館領取。
該系列目前有 20 多種不同的套件可供選擇。每人每次最多可以藉用三個工具包，為期六週，並且可以續借一次。
MPL 對萬錦市其他圖書館和全國各地的可用資料進行了深入研究。 「隨著加拿大老年人口的增長，在社區中支持他們很重要，」宣傳和社交媒體營銷經理 Karen Yang 表示，圖書館希望確保他們為每個年齡段、不同興趣和能力的居民提供不同的東西。
此外，圖書館還就套件的名稱以及每個套件隨附的指南中使用的語言和提示諮詢了約克地區的阿爾茨海默病協會。通過這個獨特的系列，MPL 希望支持萬錦社區的癡呆癥患者及其護理人員。
欲了解更多信息，請訪問萬錦公共圖書館的網站https://markhampubliclibrary.ca/dementiacarekit/。