This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/news/30k-have-no-family-doctor-in-eastern-york-region-and-north-durham/article_9aaf86ed-d643-57d3-b481-98d3abe3267f.html.
社區中家庭醫生的外流正在導致人們越來越難以獲得公共醫療保健。
根據 INSPIRE Primary Health Care 的最新數據，約克東部和達勒姆北部地區沒有家庭醫生的人數已激增至近 30,000，這表明 2020 年 3 月至 2022 年 3 月期間有 8,000 多人失去了家庭醫生。
這一數字從 2020 年的略高於 21,000 人增長至現在。
「當患者無法獲得家庭醫生的幫助時，可能意味著沒有免疫接種、錯過癌症篩查，被迫使用急診室，」家庭醫生兼萬錦市多福醫院的家庭醫學主任Allan Grill說。
新數據包括安省政府分配給東約克地區和北達勒姆健康團隊的所有信息，但2019年後出生的嬰兒或搬到該地區的人除外。正因如此，研究人員認為這些統計數據可能被低估了。
「不幸的是，這個問題並不是我們社區獨有的，」 Uxbridge醫院急診和家庭醫生兼院長Carlye Jensen說， 「這種情況正在安省各地上演。」
這些數據表明整個安省都感受到了這場危機，目前安省有 220 萬人沒有家庭醫生——比之前報導的 2020 年 180 萬有顯著增加。
與此同時，安大略省家庭醫生學院（OCFP）警告說，安省可用的家庭醫生可能會進一步減少，他們要麼關閉診所，要麼減少工作時間，導致獲得綜合初級保健的患者數量減少。
「迫切需要減少繁文縟節並減輕家庭醫生所面臨的行政負擔，」 Grill說， 「OCFP 和家庭醫生呼籲政府和醫療保健合作夥伴迅速採取行動。」
最近對安省 1,300 多名家庭醫生進行的一項調查顯示，65% 的家庭醫生準備在未來五年內離開該行業或減少工作時間，報告稱他們因不必要的行政工作和缺乏支持而不堪重負。
調查進一步表明，94%的家庭醫生每週要花費19個小時處理行政任務，他們對每周占用40%時間的行政工作感到心力交瘁。 行政負擔已經影響了患者獲得護理的機會，因為一些家庭醫生不得不減少門診時間。
Jensen 說：「安省家庭醫生19 個小時的行政任務包括為每位專家發送和傳真獨特的轉診表格、編寫不必要的病假條以及填寫每家公司不同且冗長的保險表格等。」
「如果病人來找我只是因為他們需要一張紙條，那麼我就不會把時間花在有更嚴重健康問題的病人身上，」她說。
根據 OCFP 的說法，可以立即緩解家庭醫生壓力的切實解決方案包括：
• 改進過時的數字系統，為所有家庭醫生提供專家電子轉診系統。
• 提供更簡單、更短和更精簡的保險、社會保障和福利形式。
• 標準化門診表格和轉診，使家庭醫生更容易為患者提供支持。
• 聘請可以為家庭醫生提供支持的醫療保健團隊成員，如抄寫員、行政專業人員和護士。 目前，安省 75% 的家庭醫生及其患者無法獲得這種團隊支持，而這可能有助於招募新的家庭醫生。
「其實有更好、更有效的做事方式，」 Grill說。 「家庭醫生熱愛我們的工作，確保他們得到團隊支持並改進行政流程將大大減輕負擔。」