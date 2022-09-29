This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong here.
姓名
陳國治
職位
企業主
聯繫方式
網站：www.votemichaelchan.ca
郵箱：contact@votemichaelchan.ca
Twitter: @michaelchanyr
Instagram: votemichaelchan2022
微信：votemichael chan
Facebook: michaelchanyr
競選職位
約克區域議員
從政經驗
2007-2018年萬錦於人村省議員
為什麼決定參選？
為了繼續我為萬錦市人民提供卓越服務的記錄，在人口急劇增長和從城鎮到城市的過渡時期共同取得的顯著進步的基礎上再接再厲。我被驅使運用我豐富的經驗來確保萬錦市比以往任何時候都更強大地從大流行中恢復過來。
如何在這個角色中擁抱和擁護多樣性？
作為一名省議員，我曾經與約克地區警察密切合作，堅決反對種族歧視，並將繼續這樣做。每個人都能融入這裡，我們都必須保持警惕，以保護萬錦市獨特的多元文化身份及其給我們社會帶來的豐富性。
最關心的三個問題？
- 提高政府效率，減少債務，尊重納稅人的錢，提高負擔能力
- 平衡增長，讓居民可以在綠色的萬錦生活、工作和娛樂
- 積極守護全體居民安全，弘揚和平、包容、凝聚的價值觀
如果當選，100天內將完成什麼？
針對在密集的競選活動中，以及在居民的門口直接聽到的最重要問題——僵局、增長、負擔能力、就業、安全、環境和家庭老齡化——開始實施創新解決方案。建立一個將所有居民需求放在首位的萬錦市議會。