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在第 45 屆年度安大略畫廊(GOG) 頒獎晚會上，萬錦Varley藝術館的項目獲得了三項大獎。
標誌性的 GOG 獎是同類獎項中唯一的年度評審獎項，旨在表彰安省公共藝術畫廊領域的傑出成就、藝術價值和卓越表現。 2022年是自大流行開始以來專業人士首次親自領獎。
其中一個由 Marissa Largo 策展的項目——《難以捉摸的慾望》（Elusive Desires），由Ness Lee 和 Lan Florence Yee 的作品組成，獲得了兩項大獎，包括最佳展覽設計和裝置將，以及策展寫作獎。
該展覽追溯了兩位散居亞洲的酷兒（同性戀）藝術家的親密關係和（存在）可望。Lee 和 Yee 都是中國僑民（分別是客家人和廣東人）的後裔，他們探索了這個國家的酷兒神話，探索了遍佈加拿大藝術史的殖民者 「想像」，試圖將一些令人不安的概念無縫融入這個社會。
這兩位藝術家的慾望和情感，通過插圖、繪畫、裝置、刺繡和雕塑體現出來，將性別和種族差異形象化。 他們創造了一個空間，在這個空間中，經常被模糊的亞洲酷兒群體的主觀性和親密關係被帶到檔案館、畫廊和公共領域的前沿。
「展覽主要關註兩位中國酷兒藝術家，這是一個非常特殊的群體，在他們生活的環境和受到的教育中，沒有看到自己所代表的群體被反映出來，或者沒有機會談論自己所面臨的一些問題，」畫廊策展人兼項目協調員、文化和經濟發展部主任 Anik Glaude這樣解釋展覽的意圖。
「我看到有人對《難以捉摸的慾望》發表評論，說他們以前從未在萬錦看到過這樣的展覽，即便他們不是來自 LGBT 社區，這個展覽也給他們帶來了深深的觸動。」
除了展覽，黃秀盈的書籍——《如何成為華人的盟友》也在獲獎名單之列，它獲得了藝術與出版獎。
作為Varley美術館 2020 年的社區駐館藝術家，黃秀盈創作《如何成為華人的盟友》的初衷是為了回應社區裡中文反種族主義資源的匱乏，呼籲華人讀者思考作為移民定居者意味著什麼 ; 如何解決華人社區內部的反黑人和反原住民偏見； 以及如何挑戰模範少數族裔和白人至上的概念。
與書名相反，這本書並沒有以教科書的方式解決這個問題。作者黃秀盈和陳晨希望通過邀請華人讀者與朋友、藝術家和研究人員進行親密對話，激發人們思考「為什麼華人應該成為黑人、原住民和有色人種社區的盟友」。
「當你讀這本書時，你會發現它不僅談到了反亞裔仇恨的問題，而且還談到了跨有色人種社區的種族主義經歷，」黃秀盈說，她希望這本書能成為更深層次的對話和長期實踐的起點，激勵人們開始閱讀並建立彼此的關係。
接觸來自萬錦市的不同社區是Varley美術館的使命之一，Glaude表示，「讓每個人走進畫廊並看到自己的群體被體現出來是非常重要的。」 他們一直在努力做並將繼續做的事情就是讓藝術家有機會談論他們的經歷，並為這些聲音帶來多樣性。