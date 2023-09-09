This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/things-to-do/large-scale-immigrant-stories-exhibit-coming-to-markham-public-library/article_47b3a94b-cf5f-50f7-8913-a81279c9fd20.html.
一年一度的歡迎周將於9月8日至17日舉行，為了慶祝這一為社區新移民創造包容性空間的全國性倡議，萬錦公共圖書館的Aaniin分館將舉辦一場移民故事展覽，由多位獲獎作家和展覽的創造者、作家和設計師Sholom Wargon共同呈現。
Wargon的妻子名叫Erminia Tonelli，1972年從意大利移民到加拿大。2017年在她去世後，Wargon為她舉辦了一個紀念展覽，名為「我的無敵妻子：Erminia Tonelli的故事」。
Tonelli的故事引起了很多人的共鳴;一些人表示「她的故事就是我的故事」，Wargon回憶說，這些共鳴激發了他創作移民故事網站immigrantstory.ca的靈感，希望給其他移民一個機會和平台去分享他們的故事。
在收集這幾十個移民故事的過程中，Wargon打開了一扇全新的大門，讓他對移民有了全新的了解，這是他作為一個加拿大本地人從未體驗過的——人們會因為各種不同的原因離開自己的祖籍國，在加拿大尋求新生活，這些原因可能是戰爭，貧窮，壓迫。
他說:「他們關於力量、勇氣、決心和犧牲的故事，以及伴隨這些品質而來的職業道德，是移民精神的典範。我們把這些越來越多的故事獻給那些勇敢的靈魂，他們為我們正在經歷的更美好的明天鋪平了道路。」
正在進行的展覽是上述網站的自然延伸，Wargon希望通過與其他移民相關的視覺效果，以傳奇的形式為觀眾提供移民之旅的有形表達。
公眾在這項展覽中可以看到大量的敘事面板，還有更大的主題場景描繪了幾十個個人和家庭的移民之旅。38 × 54英寸的面板可以令讀者在5英尺外輕鬆閱讀。
MPL的社區圖書管理員Margarita Radzevich說:「移民故事在我們身邊比比皆是，但我們並不總是停下來考慮，人們是何時以及如何開始把加拿大稱為他們的家的。」將展覽帶到Aaniin圖書館意味着以一種可訪問的方式將社區與移民微觀歷史聯繫起來。
這個獨特的展覽讓萬錦居民有機會反思別人的移民之旅，並可能在此過程中找到一些共同點。Radzevich同時希望這個將持續到10月底的展覽能提醒人們建立友好社區的重要性。