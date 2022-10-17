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9月9日，萬錦於人村地區舉辦了免費騎行日活動，讓無法自行騎行的老年人免費乘坐一輛名為 Trishaw 的電動輔助自行車。
車輛由訓練有素的誌願者駕駛，為行動不便的老年人提供與鄰居和大自然交流的機會。
該活動是由 BrokerTeam保險公司發起的名為Project Spotlight的企業社會責任倡議的一部分，旨在通過支持小型本地社團組織來發現居民的隱藏需求。
每年，他們都會支持和幫助推廣一到三個當地的小型慈善機構。今年，他們幫助漢密爾頓的「騎行不分年齡」組織創辦了漢密爾頓和伯靈頓分會。
為了激勵約克地區成立自己的分會，Project Spotlight 邀請漢密爾頓和伯靈頓的組織者訪問了萬錦市和烈治文山，培訓誌願者使用三輪車，並為當地老年人提供免費乘車服務。
BrokerTeam保險公司的社區參與經理Alfred Sung 說：「我們希望讀者了解騎行不分年齡這個組織的存在，並希望能激發一些人為萬錦和約克地區開設分會。」
Jan Finch是來自漢密爾頓的三輪車體驗者之一，她形容這種騎行非常棒。 「那些行動受限的人，他們可以坐上這個，去看看大自然，親近大自然。」
「過去幾年，社會上最脆弱的人群及其心理健康問題成為人們關註的焦點，」 BrokerTeam保險總裁William Chan表示：「我們希望通過這次造訪約克地區，鼓勵更多的人參與進來，做更多的事情。」
騎行不分年齡是一項於 2012 年在丹麥發起的國際項目，目前已擴展到超過 52 個國家。加拿大有 60 個地方分會，它為老年人提供了接觸自然，並分享他們的故事的機會。
有關 Project Spotlight 2022 的更多信息，請訪問 projectspotlight.ca/project-spotlight-2022/。