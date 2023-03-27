This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10872861--i-couldn-t-believe-what-i-was-seeing-bird-flu-causes-mass-mortality-of-geese-in-markham/.
春天來了，這似乎是花更多時間在戶外活動的好時機。
在萬錦市，大多數人都喜歡前往美麗的池塘觀賞野生動物，或沿著環繞池塘的風景秀麗的小徑走幾步。 這些池塘是許多加拿大鵝、鴨子和其他鳥類的家園。
然而，今年情況有所不同。
近日，萬錦市發現許多疑似因禽流感致死的加拿大鵝。
截至 3 月 21 日，萬錦市已發現並清除了 140 隻死鵝。
本市有四個地區的鵝檢測呈陽性，包括 Country Glen Stormwater Pond、Toogood Pond、Monkhouse Pond 和 Swan Lake。
市政府在 3 月 23 日回應了本報的詢問，並提供了有關檢測呈陽性的死鵝的更多詳細信息，「我們目前只收到了在 Country Glen Stormwater Pond 發現的鵝的實驗室檢測結果呈陽性。 我們通過野生動物服務合作夥伴進行了快速檢測，結果顯示 Toogood Pond、Monkhouse Pond 和 Swan Lake 發現的死鵝的禽流感檢測結果呈陽性，但我們仍在等待官方檢測結果。」
居民Candace Inglis在萬錦市公布禽流感問題的前一週就在Country Glen Pond發現了死鵝。
「上週四，3 月 16 日，當我們和孩子們出去散步時，第一次註意到大約有八隻鵝死在水中和Country Glen池塘的岸邊。 那時，池塘對面還有一隻郊狼正在吃一隻鵝。」
這家人懷疑是禽流感，因為多倫多動物園層在一周前發出電子郵件，告知該地區有禽流感。 他們隨即打電話給市政府報告死鵝。
星期六，Inglis只看到四五隻死鵝，但情況在周末迅速惡化。
「週一下班回家的路上，我在池塘邊停了下來，想看看情況如何，我震驚地發現水裡，岸邊和小路上到處都是死鵝。 我肉眼能看到的池塘裡就有 30 多隻，估計總共至少有 50 隻，因為我數不清對岸有多少，但我知道遠處肯定還有。」
Inglis對這個毀滅性的場景感到不安，「我簡直不敢相信我所看到的，死鵝的數量之多令人震驚。」
她的丈夫立即打電話給動物控製中心，第二天工作人員過來清掃了一切。
「我愛大自然。 我們從多倫多搬到這裡，部分原因是為了靠近Rouge Park和綠地。 我一想到這些動物要遭受痛苦就很難過，我擔心病毒會像世界其他地方那樣在物種間傳播。我也為那些清道夫擔心。在我們最初發現大鵝死亡的那個星期三，我的家人正在池塘邊享受野生動物。 那裡有很多鳥（喇叭天鵝、翠鳥、藍鷺、潛水鴨、野鴨等）我希望它們會沒事。」 Inglis說。
她還提醒其他地區的萬錦居民要格外小心，「我相信我們的池塘不是唯一遇到這種情況的池塘。 人們需要被警告，要讓自己的寵物遠離這些死鵝，取下並清洗他們的餵鳥器，如果看到生病或垂死的鳥類/動物，請致電動物控製中心。」
如果萬錦市居民在社區遇到生病、受傷或死去的鵝，建議他們撥打 905-415-7531 與市政府聯繫。 該市動物服務主管 Christy Lehman 說：「鵝受到聯邦候鳥法的保護，萬錦市被授權協助處理生病和受傷的鵝，並清除死去的鳥類。」
市政府將繼續監測受禽流感影響的地區，並開始在這些地區設置標牌，告知居民已發現病例以及應該採取的措施。
儘管對人類和寵物的風險很低，但該市仍建議居民保持警惕並提出以下建議：
- 遠離所有鳥類，無論它們是死的還是生病的。
- 不要試圖幫助任何生病的動物。
- 拴住您的寵物，使其遠離鳥類和鳥糞。
如需更多信息，請訪問 york.ca/AvianFlu。