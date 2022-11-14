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經過兩年半的等待，萬錦市的 Milliken Mills 圖書館終於在 11 月 14 日重新開放。
「Milliken Mills 圖書館改造項目優化了圖書館的工作流程和效率，使其達到了系統標準，還增強了美感，改善了每個人的整體客戶體驗，」萬錦公共圖書館 11 月 9 日發布的新聞稿中寫道。
作為一個綜合性社區中心的Milliken Mills圖書館自 2020 年 3 月以來一直關閉，這讓許多社區居民感到沮喪。其中一些人聯繫了萬錦市政府，被告知該設施將於 2022 年春季重新開放。然而，出於某些原因，它被推遲到了11月份。
10 月初，Yorkregion.com 採訪了萬錦市公共圖書館館長兼社區參與部門的Diane Macklin。她說，因為裝修很複雜，所以很不幸地推遲了重新開放的日期，但她保證公眾在重新開放後會看到積極的變化。
據其網站介紹，Milliken Mills圖書館翻新的亮點和增強功能包括：
1. 重新設計的分揀室，配備了最先進的全新自動分揀系統；
2. 重新設計的無障礙入口設有新洗手間，包括三個通用洗手間和一個無障礙洗手間；
3. 自助還書單元為客戶提供更多便利，他們將自動獲得退貨收據；
4. 手動投遞箱，便於 24/7 全天候歸還。
部分內容引用於記者Irene Wong。