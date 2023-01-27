This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10837597--there-is-no-place-for-your-racist-art-anywhere-markham-resident-slams-hate-speech-graffiti-at-markville-mall/.
再過幾天，許多社區將迎來農歷新年。然而萬錦市Markville商場卻出現了反亞裔塗鴉，其中包含主要針對華人的種族主義言論，令當地華人居民感到震驚和憤怒。
1月15日（周日）下午5點剛過，萬錦華人居民Stephen Lew在Markville商場面向McCowan Road的一面外墻上，發現一串種族主義塗鴉。他隨即拍下了照片，並在社交媒體上發布了這則消息。
圖片顯示，Hudson's Bay前方的墻面被人噴上了帶有「Chink」一詞的塗鴉，該詞是一個主要用來侮辱華人的貶義詞。
Lew在帖子中寫道，「作為一名居住在加拿大的華人，尤其是在萬錦市，忍受某種形式的種族主義已經成為我生活的一部分。身為華人以及亞裔社區的一分子，我看到我們的同胞用他們的努力、時間和金錢為當地社區服務。我們還為經濟做出貢獻、建設和維護。春節即將來臨，Markville商場墻上的這些貶義詞匯不能定義我們是誰。不管是誰創作了這些塗鴉，我想告訴留下它的人，你的種族主義藝術在任何地方都沒有立足之地。」
在這條帖子下面，Lew的發聲得到了萬錦社區的大力支持，許多人留言強烈譴責種族主義的內涵和行為。
萬錦第3選區議員Reid McAlpine也作出了回覆，他表示自己已經連繫了商場經理，並被告知塗鴉已經被塗抹掉了。
Markville商場的公關團隊在回應Yorkregion.com的問詢時表示：「我們正在與約克警方合作調查此事。在得知此事發生後，商場在第一時間就派人移除了這些塗鴉。 我們非常關心客戶、租戶和員工的安全，並致力於為社區提供一個溫馨的環境。」