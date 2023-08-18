This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/news/city-of-markham-works-to-address-complex-issue-of-homeless-encampments/article_170c99d3-23ad-54a8-b54f-06088dc17a38.html.
萬錦市政府已經意識到散落在本市各角落的流浪漢營地現象，目前正在努力解決這個複雜的問題。
Yorkregion.com訪問了位於Hwy 7和Bayview附近康山社區的German Mills Creek隱藏營地。萬錦市府發言人在回應詢問時說：「政府知道這些營地的存在，其中一些位於私人物業上，還有一些屬於其他級別政府擁有的土地。」
「你提到的土地屬於安省基礎設施部門，」該發言人說，「萬錦市一直與他們保持聯繫，轉達居民和市府的關切，我們將積極跟進情況和解決方案。」
5月29日，萬錦市消防和緊急服務部門接到報警，稱在Bayview和Leslie之間，Hwy407以南的Valley View公園的一個樹林裡，疑似發生了草地火災。
發言人稱大火被撲滅後，在現場發現了一個小型露營式的燃料容器。
「城市中出現營地表明許多個人和家庭面臨着挑戰，」該發言人說，「我們正在研究解決方案，確保所有受影響的人的安全，包括周邊地區的居民和生活在這裡的人。」
萬錦市已經成立了一個由高級政府職員組成的工作組，同時要求約克區政府等其他利益相關者參與。
發言人說，萬錦市依靠約克區來領導接觸和介入無家可歸者工作，以及通過適當的社會服務支持和聯繫沒有足夠住房條件的個人。
「我們致力於與約克區政府合作，尋找可持續的解決方案。我們感謝社會各界的理解和合作，我們將與夥伴機構和各級政府一道，以同情和敏感的態度處理這些複雜的問題。」
居民Brenda Wong則表示，她曾經看到有20多名無家可歸者住在German Mills Creek地區。
她說：「看到我們納稅人的錢被浪費在遠離我們家園的戰爭上，而沒有幫助需要住房的加拿大人，這是非常傷人的。」