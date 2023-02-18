This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Jeremy Grimaldi at https://www.yorkregion.com/news-story/10852490-newmarket-table-tennis-coach-charged-with-several-incidents-of-sex-assault-against-child/.
一名來自紐馬克特的乒乓球教練Jianfei Sun被指控一系列性侵罪名。
警方表示，這名38歲的男子於2022年秋天在他的私人住所開設了一家名為JF乒乓球俱樂部的機構，被指控的罪行發生在他的私教課程中。
2023年2月11日，警方在收到一名13歲的女學生提出的投訴後開始對這名教練展開調查。目前已對其提出三項性侵指控、三項對16 歲以下少兒的性幹擾指控以及一項邀請性接觸邀請的指控。
警方公布了這名男子的照片，調查人員呼籲其他受害者和目擊者站出來提供更多線索。
「性侵犯包括任何非自願的性接觸。約克警方鼓勵任何認為自己可能是性侵受害者的人挺身而出，向警方報告這一事件，」一位發言人在新聞稿中表示， 「性犯罪沒有訴訟時效，即便是在罪行發生很久之後，犯罪分子依然可以被提起訴訟。」
任何有線索的人請致電 1-866-876-5423轉7071, 聯繫約克地區警察特別受害者小組，也可撥打匿名滅罪熱線 1-800-222-TIPS ，或訪問 www.1800222tips.com 在線留下舉報信息。